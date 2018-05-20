В Польше задержали пять человек за разжигание польско-украинской вражды
В Польше задержали гражданку России Екатерину Ц. и еще четырех человек за разжигание польско-украинской вражды.
Задержание проводило Агентство внутренней безопасности страны несколько дней назад, сообщает "Польское радио".
В ближайшее время россиянку, которая, по данным польских спецслужб, пребывала в стране с 2013 года, депортируют.
Также ей, как и еще четырем задержанным, будет запрещен въезд на территорию Республики Польша.
Всем пятерым лицам инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на российскую точку зрения, попытке "консолидировать пророссийские силы в Республике Польша" вокруг этих сфер.
Как сообщала "ДС", в Ужгороде нашли арсенал ФСБ для провокаций.
Российская Федеральная служба безопасности готовила вооруженые провокации в Ужгороде, чтобы обострить ситуацию в области.
16:07 20/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.