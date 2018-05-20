Задержание проводило Агентство внутренней безопасности страны несколько дней назад, сообщает "Польское радио"





В ближайшее время россиянку, которая, по данным польских спецслужб, пребывала в стране с 2013 года, депортируют.





Также ей, как и еще четырем задержанным, будет запрещен въезд на территорию Республики Польша.









Всем пятерым лицам инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на российскую точку зрения, попытке "консолидировать пророссийские силы в Республике Польша" вокруг этих сфер.





Как сообщала "ДС", в Ужгороде нашли арсенал ФСБ для провокаций.





Российская Федеральная служба безопасности готовила вооруженые провокации в Ужгороде, чтобы обострить ситуацию в области.