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В Польше задержали пять человек за разжигание польско-украинской вражды

В Польше задержали гражданку России Екатерину Ц. и еще четырех человек за разжигание польско-украинской вражды.

Задержание проводило Агентство внутренней безопасности страны несколько дней назад, сообщает "Польское радио".

В ближайшее время россиянку, которая, по данным польских спецслужб, пребывала в стране с 2013 года, депортируют.

Также ей, как и еще четырем задержанным, будет запрещен въезд на территорию Республики Польша.

Всем пятерым лицам инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на российскую точку зрения, попытке "консолидировать пророссийские силы в Республике Польша" вокруг этих сфер.

Как сообщала "ДС", в Ужгороде нашли арсенал ФСБ для провокаций.

Российская Федеральная служба безопасности готовила вооруженые провокации в Ужгороде, чтобы обострить ситуацию в области.

16:07 20/05/2018






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