В СНГ отреагировали на решение Украины отозвать своих представителей





Так, глава пресс-службы СНГ Владимир Никаноров заявил, что Украина и ранее выступала с некоторыми заявлениями, что, по его словам, оставались без последствий.









По его словам, сейчас в аппарате исполкома СНГ нет представителей от Украины. Как он отметил в комментарии российскому агентству РИА Новости, которое цитирует украинское издание, к 2014 году в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Однако в дальнейшем Киев отозвал своих представителей и новых не назначал.





Напомним, ранее Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).