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В СНГ отреагировали на решение Украины отозвать своих представителей

В Содружестве независимых государств (СНГ) выразили удивление указом президента Украины Петра Порошенко об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ.

Об этом пишет Радио Свобода.

Так, глава пресс-службы СНГ Владимир Никаноров заявил, что Украина и ранее выступала с некоторыми заявлениями, что, по его словам, оставались без последствий.


По его словам, сейчас в аппарате исполкома СНГ нет представителей от Украины. Как он отметил в комментарии российскому агентству РИА Новости, которое цитирует украинское издание, к 2014 году в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Однако в дальнейшем Киев отозвал своих представителей и новых не назначал.

Напомним, ранее Украина отзывает своих представителей из всех уставных органов Содружества независимых государств (СНГ).

14:01 20/05/2018






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