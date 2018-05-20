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«Матери 328» из Лиды прекращают голодовку: «никому мы не нужны в нашей стране»

Активистки движения «Матери 328» из Лиды Людмила Лапко и Алена Микалаюк добивались встречи с президентом.

«Матери 328» из Лиды прекращают голодовку: «никому мы не нужны в нашей стране»
Для привлечения внимания к проблеме они объявили голодовку до ответа из администрации, пишет Радио Свобода. Ответ получили, голодовку прекратили. Вот только он совсем не устраивает: «Мне написали, что президент не может меня принять из-за плотного графика. Для пересмотра дела вашего сына обращайтесь в соответствующие инстанции».

Людмила Лапко считает, что это очередная отписка. Все ответы пишутся как под копирку, канцеляризмами. «Кому-то выгодно прятать правду», – рассуждает активистка. По словам женщин, они поняли, что их проблемы – это только их проблемы, а чиновником до этого нет никакого дела. «Я прекращаю голодовку, потому что вижу, что ничего не добилась и даже никто не настроен мне помочь, а еще немного – и можно потерять здоровье», – рассказала Людмила. С понедельника она опять возвращается к письмам в прокуратуру и Верховный суд с требованиями пересмотреть дело ее сына.


Алена Микалаюк рассказала, что с самого начала не верила в то, что власти скажут что-то новое. Единственной надеждой – и то весьма призрачной – было то, что хотя бы пересмотрят дела их детей. Теперь она «еще раз поняла, что никому мы не нужны в нашей стране». Алена тоже возвращается к жалобам и письмам в соответствующие инстанции – как и посоветовали в администрации.

14:26 20/05/2018






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