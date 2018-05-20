Грецию устроило новое название Македонии
Спор из-за названия бывшей югославской республики привел к тому, что Греция блокировала попытки Скопья войти в ЕС и стать членом НАТО.
Македония прийти к соглашению с Грецией по поводу названия бывшей югославской республики до саммита ЕС, который состоится 28-29 июня, сообщил премьер-министр Республики Македония Зоран Заев, передает Sputnik.
Журналистам стало известно, что такой вариант названия балканской страны, как "Илинденская Республика Македония", полностью удовлетворяет греческую сторону.
"С сегодняшнего дня дружба между Республикой Македония и Грецией стала крепче. Мы решим спор в интересах граждан наших двух государств", — с радостью сказал Зоран Заев на брифинге.
Шаг за шагом к согласию
Македонский премьер-министр надеется, что изменение названия страны позволит ей стать членом Европейского союза, а это в свою очередь повысит благосостояние граждан.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в свою очередь заявил, что проблемы в решении вопроса с названием Македонии еще остаются, но стороны достигли существенного прогресса.
"Это тяжелый процесс. Мы изучаем шаг за шагом все детали, но мы еще не в том положении, чтобы говорить о соглашении. Будут и следующие шаги с целью, если это будет возможно, достичь соглашения в начале следующего месяца", — предположил греческий премьер.
По его словам, вопрос или будет решен или нет, потому что компромиссного решения здесь быть не может.
"Мы чувствуем давление исторической ответственности. Это не значит, что мы заняли агрессивную позицию в отношении наших партнеров. Мы стараемся найти до конца июня решение по проблеме названия", — сказал Ципрас.
Спорная история
Споры между македонцами и греками по поводу названия балканской республики длятся на протяжении 30 лет. Афины не устраивает название Македония, потому что оно полностью совпадает с названием исторической области на севере Греции.
Добиваясь изменения названия бывшей югославской республики, Греция последовательно блокирует вступление страны в Европейский союз и НАТО.
10:03 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.