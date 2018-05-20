Грецию устроило новое название Македонии

Журналистам стало известно, что такой вариант названия балканской страны, как "Илинденская Республика Македония", полностью удовлетворяет греческую сторону.





"С сегодняшнего дня дружба между Республикой Македония и Грецией стала крепче. Мы решим спор в интересах граждан наших двух государств", — с радостью сказал Зоран Заев на брифинге.









Шаг за шагом к согласию





Македонский премьер-министр надеется, что изменение названия страны позволит ей стать членом Европейского союза, а это в свою очередь повысит благосостояние граждан.





Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в свою очередь заявил, что проблемы в решении вопроса с названием Македонии еще остаются, но стороны достигли существенного прогресса.





"Это тяжелый процесс. Мы изучаем шаг за шагом все детали, но мы еще не в том положении, чтобы говорить о соглашении. Будут и следующие шаги с целью, если это будет возможно, достичь соглашения в начале следующего месяца", — предположил греческий премьер.