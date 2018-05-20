Навальный учредил партию «Россия будущего»

Первый учредительный съезд партии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прошел в субботу в Москве. На нем члены партии проголосовали за новое название партии — «Россия будущего».





Алексей Навальный на съезде не присутствовал. Он находится под административным арестом за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая. Теперь партию должен зарегистрировать Минюст.