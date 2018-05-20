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Навальный учредил партию «Россия будущего»

В Москве в бизнес-центре «Омега Плаза» прошел учредительный съезд партии сторонников Алексея Навального. Партию решено назвать «Россия будущего». Раньше она именовалась «Рабочее название».

Первый учредительный съезд партии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прошел в субботу в Москве. На нем члены партии проголосовали за новое название партии — «Россия будущего».

Алексей Навальный на съезде не присутствовал. Он находится под административным арестом за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая. Теперь партию должен зарегистрировать Минюст.

09:59 20/05/2018






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