Навальный учредил партию «Россия будущего»
В Москве в бизнес-центре «Омега Плаза» прошел учредительный съезд партии сторонников Алексея Навального. Партию решено назвать «Россия будущего». Раньше она именовалась «Рабочее название».
Первый учредительный съезд партии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального прошел в субботу в Москве. На нем члены партии проголосовали за новое название партии — «Россия будущего».
Алексей Навальный на съезде не присутствовал. Он находится под административным арестом за организацию несогласованной акции в Москве 5 мая. Теперь партию должен зарегистрировать Минюст.
09:59 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.