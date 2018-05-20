Отмечается, что западные разведывательные агентства передали турецким коллегам информацию о «подготовке убийства группой турецких граждан в ходе визита на Балканы». При этом нет четкой информации о времени, дне, месте и планируемом методе убийства.





В июле 2017 года турецкие спецслужбы предупреждали немецкую полицию о возможном покушении на Эрдогана во время саммита G20 в Гамбурге. В частности, Анкара за день до форума направила в Берлин письмо, в котором сообщала, что напасть на турецкого лидера могут «люди, переодетые в форму немецкой полиции». По данным газеты Die Welt, немецкие спецслужбы не стали дополнительно усиливать меры охраны, посчитав, что осуществить покушение на турецкого лидера невозможно.





В марте 2017 года группа сторонников Эрдогана забросала яйцами обвиняемых в покушении на главу государства.