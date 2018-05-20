Спецслужбы Турции узнали о готовящемся покушении на Эрдогана на Балканах
Спецслужбы Турции узнали о возможной попытке покушения на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время его предстоящей поездки в Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает TRT Haber.
Отмечается, что западные разведывательные агентства передали турецким коллегам информацию о «подготовке убийства группой турецких граждан в ходе визита на Балканы». При этом нет четкой информации о времени, дне, месте и планируемом методе убийства.
В июле 2017 года турецкие спецслужбы предупреждали немецкую полицию о возможном покушении на Эрдогана во время саммита G20 в Гамбурге. В частности, Анкара за день до форума направила в Берлин письмо, в котором сообщала, что напасть на турецкого лидера могут «люди, переодетые в форму немецкой полиции». По данным газеты Die Welt, немецкие спецслужбы не стали дополнительно усиливать меры охраны, посчитав, что осуществить покушение на турецкого лидера невозможно.
В марте 2017 года группа сторонников Эрдогана забросала яйцами обвиняемых в покушении на главу государства.
09:19 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.