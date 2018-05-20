СМИ: Трампу могли помочь на выборах арабские принцы

По информации газеты, за три месяца до выборов 2016 года состоялась встреча, в которой участвовали старший сын американского президента Дональд Трамп-младший, посланник кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джордж Надер, специалист по СМИ из Израиля Джоэл Замел. Ее организовал республиканец Эрик Принц.





Надер, как утверждается, заявил Дональду Трампу-младшему, что кронпринцы Саудовской Аравии и ОАЭ готовы предложить его отцу помощь в победе на президентских выборах. А израильский специалист по СМИ расхваливал возможности своей фирмы предоставить преимущества политической кампании Трампа.





Также отмечается, что у ряда фирм Замеля были связи с Россией. Так Олег Дерипаска и Дмитрий Рыболовлев обращались к ним для организации онлайн-кампаний, направленных против их деловых конкурентов. А посланник кронпринца Абу-Даби по меньшей мере два раза посещал Москву во время предвыборной кампании Трампа.





По данным источников, Трамп-младший одобрил предложения участников встречи.





Действиями Замеля заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемые связи кампании Трампа с российскими структурами. В расследовании спецпрокурора Надер играет важную роль, как имеющий близкие отношения с Россией.





Сам Трамп отвергает все обвинения.









Ранее сообщалось, что в комитете по вопросам разведки Сената США официально согласились с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году для достижения победы Трампа.





Напомним, в середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.