Танковая бригада США прибыла в Европу

"Военная техника США прибыла в порт Антверпена для дальнейшего развертывания в Восточной Европе в рамках операции Atlantic Resolve", – говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter.





По сообщению посольства США в Бельгии, через порт Антверпена транзитом в рамках ротации проследуют 85 танков, боевые машины Bradley, 18 самоходок Paladin, сотни транспортных средств и 3,3 тысячи человек личного состава.





Конечным пунктом переправки бригады является Польша. Сейчас в порту идет разгрузка 800 транспортных средств, затем ожидается прибытие еще двух судов с военной техникой.





Напомним, 2 мая стало известно, что в Европу переводится 1-я бронетанковая бригада, находившаяся на месте постоянной дислокации в Форт-Худе (штат Техас). Она заменит в Польше 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии.





Ранее сообщалось, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши.