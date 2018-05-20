Танковая бригада США прибыла в Европу
Подразделения первой американской бронетанковой бригады прибыли в порт бельгийского Антверпена и начали разгружаться для последующей транспортировки в Восточную Европу. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Бельгии в субботу, 19 мая.
"Военная техника США прибыла в порт Антверпена для дальнейшего развертывания в Восточной Европе в рамках операции Atlantic Resolve", – говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
По сообщению посольства США в Бельгии, через порт Антверпена транзитом в рамках ротации проследуют 85 танков, боевые машины Bradley, 18 самоходок Paladin, сотни транспортных средств и 3,3 тысячи человек личного состава.
Конечным пунктом переправки бригады является Польша. Сейчас в порту идет разгрузка 800 транспортных средств, затем ожидается прибытие еще двух судов с военной техникой.
Напомним, 2 мая стало известно, что в Европу переводится 1-я бронетанковая бригада, находившаяся на месте постоянной дислокации в Форт-Худе (штат Техас). Она заменит в Польше 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии.
Ранее сообщалось, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши.
07:53 20/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.