Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Танковая бригада США прибыла в Европу

Подразделения первой американской бронетанковой бригады прибыли в порт бельгийского Антверпена и начали разгружаться для последующей транспортировки в Восточную Европу. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Бельгии в субботу, 19 мая.

"Военная техника США прибыла в порт Антверпена для дальнейшего развертывания в Восточной Европе в рамках операции Atlantic Resolve", – говорится в сообщении в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

По сообщению посольства США в Бельгии, через порт Антверпена транзитом в рамках ротации проследуют 85 танков, боевые машины Bradley, 18 самоходок Paladin, сотни транспортных средств и 3,3 тысячи человек личного состава.

Конечным пунктом переправки бригады является Польша. Сейчас в порту идет разгрузка 800 транспортных средств, затем ожидается прибытие еще двух судов с военной техникой.

Напомним, 2 мая стало известно, что в Европу переводится 1-я бронетанковая бригада, находившаяся на месте постоянной дислокации в Форт-Худе (штат Техас). Она заменит в Польше 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии.

Ранее сообщалось, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши.
Телеграф
07:53 20/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё