Экс-секретарша Берлускони завещала ему €3 млн

Адвокат Андреа Феррари заявила, что 88-летняя женщина пришла в их офис некоторое время назад.





Отмечается, что у женщины не было родственников и детей, которые могли бы претендовать на наследство. Она пожелала оставить свое имущество в наследство Берлускони в благодарность за годы совместной работы.