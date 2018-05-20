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Экс-секретарша Берлускони завещала ему €3 млн

Экс-секретарша бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оставила ему наследство в три миллиона евро, сообщает La Stampa.

Адвокат Андреа Феррари заявила, что 88-летняя женщина пришла в их офис некоторое время назад.

Отмечается, что у женщины не было родственников и детей, которые могли бы претендовать на наследство. Она пожелала оставить свое имущество в наследство Берлускони в благодарность за годы совместной работы.
07:38 20/05/2018






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