Экс-секретарша Берлускони завещала ему €3 млн
Экс-секретарша бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оставила ему наследство в три миллиона евро, сообщает La Stampa.
Адвокат Андреа Феррари заявила, что 88-летняя женщина пришла в их офис некоторое время назад.
Отмечается, что у женщины не было родственников и детей, которые могли бы претендовать на наследство. Она пожелала оставить свое имущество в наследство Берлускони в благодарность за годы совместной работы.
07:38 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.