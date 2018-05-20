В Венесуэле проходят выборы президента

Избиратели должны будут выбрать нового главу государства, срок полномочий которого составляет шесть лет.





На пост президента претендуют четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. При этом крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент Венесуэлы, в выборах участвовать не будут.





По мнению наблюдателей, победу, скорее всего, одержит нынешний президент, хотя эксперты и предрекают низкую явку избирателей.





Мадуро, твердо уверенный в своей победе, уже пообещал гражданам, что прямо с 20 мая Венесуэла начнет двигаться по пути роста и процветания. Во всех нынешних бедах он винит "экономическую мафию", действующую с территории Колумбии под руководством США.





В то же время не исключено, что ситуация с победителем на выборах может решиться в последний момент.





Напомним, президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.



