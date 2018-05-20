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В Венесуэле проходят выборы президента

В Венесуэле 20 мая пройдут досрочные президентские выборы, сообщает Интерфакс.

Избиратели должны будут выбрать нового главу государства, срок полномочий которого составляет шесть лет.

На пост президента претендуют четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи. При этом крупнейшие оппозиционные партии, контролирующие парламент Венесуэлы, в выборах участвовать не будут.

По мнению наблюдателей, победу, скорее всего, одержит нынешний президент, хотя эксперты и предрекают низкую явку избирателей. 

Мадуро, твердо уверенный в своей победе, уже пообещал гражданам, что прямо с 20 мая Венесуэла начнет двигаться по пути роста и процветания. Во всех нынешних бедах он винит "экономическую мафию", действующую с территории Колумбии под руководством США. 

В то же время не исключено, что ситуация с победителем на выборах может решиться в последний момент.

Напомним, президентские выборы в Венесуэле проходят на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли президента страны Николаса Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.


07:34 20/05/2018






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