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В Грозном боевики пытались захватить заложников в церкви

Рамзан Кадыров сообщил «Интерфаксу», что в Грозном убили четверых боевиков, пытавшихся захватить прихожан в церкви Архангела Михаила. В операции погиб один полицейский, ещё один прихожанин получил ранения.

Telegram-канал опубликовал фотографию церкви Архангела Михаила после нападения. Место происшествия оцеплено, оперативники устанавливают личности нападавших.

В то же время источник РИА «Новостей» заявил о трёх погибших: двух сотрудниках и одном прихожанине. Собеседник «Интерфакса» в правоохранительных органах отметил, что полицейские прибыли в Грозный из Саратовской области.

По словам главы Чечни, боевики получили приказ из одной из западных стран и собирались захватить заложников. Кадыров добавил, что «непосредственно осуществлял контроль за проведением спецоперации», которая заняла «несколько минут», находясь на месте происшествия.

«Кавказ.Реалии» со ссылкой на очевидцев сообщил, что возле церкви произошла стрельба, а на крыше одного из домов находился вооружённый человек в окружении полицейских. Источник «Интерфакса» добавил, что боевики были вооружены 10 бутылками с зажигательной смесью, обрезом, топориком и ножами
18:38 19/05/2018






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