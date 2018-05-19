Фотофакт: «Посигналь, если против Лукашенко»
В Витебске на Московский проспект вышли двое 15-летних парней, чтобы проверить рейтинг главы Беларуси.
Это не пикет и не политическая акция, отмечают ребята. Мол, они просто хотели узнать, насколько Александр Лукашенко популярен в городе.
Надо признать, что водители действительно откликались на предложение юношей, сообщает belsat.eu
17:00 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.