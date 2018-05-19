Выборы в Ираке: победили сторонники богослова ас-Садра

Сторонники ас-Садра получили 54 места в парламенте. На втором месте финишировал считающийся проиранским альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Хайдера аль-Абади (42 места).

При этом, как отмечают наблюдатели, не обязательно именно сторонники ас-Садра смогут сформировать правящую коалицию. Сам богослов, в любом случае, не может занять пост премьера, так как не участвовал в выборах.

По данным западных СМИ, ранее на этой неделе в Ирак прибыл командующий иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Это подразделение входит в состав элитного Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и отвечает за военные операции за рубежом. Предполагается, что задача Сулеймани - добиться формирования в Ираке правящей коалиции, пишет interfax.by с Ираном.









Муктада ас-Садр, с одной стороны, много лет выступает против американского присутствия в Ираке, а с другой - не хочет сближения с Ираном.