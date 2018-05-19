Почему белорусское посольство находится во дворе армянского олигарха?

Впрочем, не только собственных. О языке тела белорусского президента и его связи с армянским олигархом Гагиком Царукяном – Ольга Жерносек.





«Привет, дорогой!»





На саммите в Сочи 14 мая Александр Лукашенко бросился с объятиями к новому премьеру Армении.





«Поздравляю тебя с избранием на пост премьера. И самое главное – с завершением всех этих баталий», – заявил Лукашенко, крепко сжимая руки Пашиняна.





А еще буквально несколько недель назад с трибуны Лукашенко предостерегал белорусов, что будет «как в Армении».





«Он болтает, критикует именно сам революционный процесс, но потом пытается наладить прагматичные политические отношения с революционером, который пришел к власти. Власть– для него главное», – говорит политический обозреватель радио «Свобода» Виталий Цыганков.





В качестве примера эксперт приводит отношения главы Беларуси с президентом Украины Петром Порошенко, который также пришел к власти в результате революции.





Больше обычных слов говорит язык тела. Вместе со специалистом в области невербального общения анализируем первые минуты встречи белорусского президента и премьера Армении.





«Что тут можно заметить?







Если вкратце, то это контроль. Господин Лукашенко начинает это движение, чтобы взять руки господина Пашиняна, но левая рука Пашиняна успевает выйти из этого движения и перехватить руку господина Лукашенко извне», – отмечает специалист в мастерстве презентации и коммуникации Алексей Бурносенко. Если вкратце, то это контроль. Господин Лукашенко начинает это движение, чтобы взять руки господина Пашиняна, но левая рука Пашиняна успевает выйти из этого движения и перехватить руку господина Лукашенко извне», – отмечает специалист в мастерстве презентации и коммуникации Алексей Бурносенко.





Жесты в политике редко бывают случайными, говорит специалист.





Последний пример высочайшего уровня – встреча в Вашингтоне президентов США и Франции. Во время совместного снимка Дональд Трамп смахнул… перхоть с пиджака Эммануэля Макрона.





«Это позиция, которую иногда можно встретить у других политиков. Демонстрация своего превосходства, демонстрация своей доминирующей позиции», – замечает Алексей Бурносенко.





Гагик Царукян по прозвищу Тупой Гага

Но вернемся к объятиям Лукашенко. На этот раз с армянским бизнесменом, возглавляющим вторую по величине фракцию в Национальном собрании Армении. Фракцию, которая в последний омент поддержала Пашиняна на посту премьер-министра.





Лукашенко с армянским бизнесменом Гагиком Царукянам. Фото пресс-службы президента Беларуси

Гагик Царукян – давний друг Лукашенко. На родине получил прозвище, которое в переводе означает «Тупой Гага». Его поместье оценивается в полмиллиарда долларов. Из того, что известно официально, в Беларуси Царукяну принадлежит большая часть акций совместного предприятия «Армянский стандарт», которое занимается разливом коньяка.





«Считается, что Гагик Царукян– самый богатый человек в Армении»,– говорит Ваге Саруханян, журналист, который работает на портале hetq.am.





В прошлом году армянский ресурс написал о ценном подарке Царукяна младшему сыну Лукашенко. Николай получил двух белых львят. Животные не просто редкие, они – под угрозой исчезновения.





Еще один щедрый дар, опять же Николаю, – 400-литровая бочка коньяка. Согласно желанию олигарха, ее должны открыть на свадьбу младшего Лукашенко.









«Это подчеркивает тот факт, что у них не только дружеские, но и, можно сказать, братские отношения», – полагает Саруханян.





Отношения, у которых нет границ в буквальном смысле. Несколько лет назад белорусское посольство в Армении неожиданно сменило адрес. Из столицы переместилось в предместье, в Ариндж, где находится усадьба Царукяна.





Дворец Гагика Царукяна. Фото blognews.am

Дипломатическая площадка сейчас работает напрямую возле дома олигарха, а возможно, и на его земле. Ваге Саруханян убежден, что это не совпадение.





Означает ли это, что олигарх контролирует отношения между странами?





«Царукян– бизнесмен и партийный лидер, но не представитель Министерства иностранных дел, президент или премьер-министр», – замечает армянский журналист.





А потому, по крайней мере официально, Лукашенко придется договариваться с Николом Пашиняном. Не оттуда ли этот жест и попытка взять за руки нового премьера?





Движение Пашиняна в ответ демонстрирует, что главе Беларуси на этот раз попался если не достойный противник, то по крайней мере равноправный партнер.



