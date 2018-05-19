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Принц Гарри женился

В Великобритании проходит свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл

Принц Гарри женился
Фото: Reuters
В список приглашенных попали Элтон Джон, Джордж и Амаль Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, актерский состав сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган Маркл, а также две бывших девушки принца Гарри.
На само венчание приглашены 600 гостей, включая политиков и звезд шоу-бизнеса.
 
Видео: YT/Washington Post
Меган Маркл приехала на церемонию в платье от Givenchy, дизайнером наряда стала глава модного дома Givenchy.


К алтарю Меган Маркл повел отец будущего супруга принц Чарльз. Родной папа будущей герцогини не приехал на церемонию из-за недавнего сердечного приступа и операции.

Фото: Reuters
Русская служба BBC в Facebook ведет трансляцию из Виндзора, где не менее ста тысяч человек, чтобы лично увидеть молодоженов. Некоторые из поклонников королевской семьи ночевали у замка несколько дней, чтобы занять лучшие места.


Еще на территорию Виндзорского замка по особым приглашениям пропустят также 1200 обычных подданных.


Говорят, что принц Гарри — любимый внук королевы Елизаветы II. Он шестой в списке наследников британского престола. Сегодня утром она даровала молодоженам новые титулы: герцога и герцогини Сассекских.

Поскольку у Меган Маркл нет королевских кровей, то официально принцессой быть она не может.

В своей свадебной клятве Маркл не будет давать обещания слушаться мужа, а принц Гарри решил носить обручальное кольцо, хотя по традиции в королевской семье мужчины этого не делают, сообщает BBC.


После венчания новобрачные проедут по улицам Виндзора, приветствуя народ.

14:48 19/05/2018






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