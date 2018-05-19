Война компроматов в Бресте: Роман Кисляк ответил "доброжелателям"

Вечером 17 мая в соцсетях появились документы, которые якобы свидетельствуют о том, что польская сторона спонсирует борьбу активистов против строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр». Как сказано в бумагах, получатель денежных переводов – правозащитник и активист Роман Кисляк.





«БГ» связалась с Романом Кисляком, который сейчас находится в Кишиневе на тренинге по защите прав женщин, и попросила прокомментировать распространяемую информацию.





«В ночь с четверга на пятницу мне прислал сообщение в мессенджере председатель моей правозащитной организации «Движение «За Свабоду» Юрий Губаревич. После прочтения и анализа этих «документов» стало очевидно, что это попытка продемонстрировать, что протест против свинцового завода не общественный, что это не люди восстали против, а какие-то «проплаченные извне активисты». Об этом уже не раз заявлялось, как представителями «АйПауэр», так чиновниками. А эти бумаги должны были служить «доказательствами», — сказал Роман Кисляк.





По словам активиста, он направил в УВД Брестского облисполкома заявление о возбуждении уголовных дел по клевете и мошенничеству. Также он намерен обратиться в польскую полицию.





«Похоже, мы сильно прижали «АйПауэр» и группу компаний ПАК. Думаю, это отчаянная попытка повернуть все вспять. Обвинить в протестах блогеров Петрухина и Кабанова, правозащитника Кисляка, еще несколько активистов и таким образом продемонстрировать «искусственность» этого протеста. Думаю, ничего у них не получится. Слишком далеко всё зашло. Возможно это спектакль даже не для людей, а для того республиканского чиновника, который будет рассматривать очередную нашу жалобу», — высказался активист.









Президент Центра экологического права Магдалена Бар, чья подпись якобы стоит под решением о выделении денег Роману Кисляку, в комментарии «Еврорадио» сообщила, что не подписывала ничего такого и никогда ничего не слышала о строительстве аккумуляторного завода под Брестом.









«Да, мы занимаемся охраной окружающей среды, но никого не финансируем. Мы больше представляем из себя такую научную организацию: издали несколько книг, выступаем в роли экспертов в вопросах охраны среды. Но нансируем никаких там протестов, вообще никого не финансируем! Не делали бы этого, даже если бы имели такую возможность, но у нас ее и нет. Мы с этим не имеем ничего общего, так как наша направленность — научная», — сказала Магдалена Бар.





После ознакомления с «документом» она однозначно заявила, что он точно составлен не в ее организации. Подпись — не её, «и даже не похожа».





Как ранее писала «БГ», с начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в Администрацию президента. Правительственная комиссия, созданная после этого обращения, нарушений не нашла.





В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хоздеятельности ООО «АйПауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. Суд в удовлетворении иска отказал.





Уже третий месяц противники завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода.





В конце апреля в городе прошел разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца». Участие в нем приняли порядка 2 000 человек. 14 мая активисты подали заявку на проведение в Бресте демонстрации и митинга «Марш против свинца».





Также в середине апреля в областном центре стартовал сбор подписей за отстранение руководства Бреста, Брестского района и Брестской области в связи с утратой доверия. Первые 2 665 подписей 11 мая вместе с заявлением отправлены в Администрацию президента Беларуси. Сбор продолжается.









Активисты, которые борются против строительства аккумуляторного завода, неоднократно подвергались репрессиям. Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, регулярно выпускающие ролики, связанные с протестной кампанией, не раз были оштрафованы на крупные суммы, в том числе и за сбор подписей. Активистку Татьяну Фесикову уволили после митинга «Брестчанки против свинца». Официальная версия — в связи с приемом на работу нового сотрудника, однако медик уверена, что это связано с ее активной позицией против завода.



