“Советом министров внесен в парламент Проект закона Республики Беларусь "Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь". Среди прочего, данным законопроектом предусматривается исключение из Уголовного кодекса статьи 193.1 "Незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности" и введение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи 23.88 с аналогичным содержанием. Таким образом происходит декриминализация деятельности в составе незарегистрированных организаций и замена уголовной ответственности на административную в виде штрафа размером до 50 базовых величин», -- говорится в заявлении.





«Мы констатируем, что намерение заменить уголовную ответственность за деятельность в составе незарегистрированных организаций на административную свидетельствует об отсутствии политической воли к обеспечению свободы ассоциаций в нашей стране. Для настоящего решения проблемы необоснованного ограничения условий для создания организаций гражданского общества необходимыми шагами являются:





- Исключение из законодательства норм о запрете деятельности незарегистрированных организаций (часть 2 статьи 7 закона "О политических партиях" и часть 2 статьи 7 закона "Об общественных объединениях"), что позволит гражданам возможность для свободной реализации сваяго право на свободу объединений .





- Приведение процедуры регистрации общественных объединений, религиозных организаций и фондов в соответствие с международными стандартами, которая бы обеспечивала всем желающим возможность зарегистрировать некоммерческую организацию в условиях отсутствия дискриминации и необоснованных или политически мотивированных препятствий», -- говорится в заявлении.









Еще яснее высказался один из лидеров по созданию оргкомитета БХД Павел Северинец.





«Поправки это усовершенствование не закона, а репрессий»,-- заявил он.





Статью 193 якобы выводят из Уголовного кодекса - но переводят в Административный. В течение последних 10 лет это был такой "домоклов меч", который висел над каждым "незарегистрированным" активистом, но не применялся - то теперь это будет повод для постоянных огромных (50 базовых - это около 600 долларов!) штрафов. Другими словами - теперь вместо угрозы тюрьмы членам незарегистрированных оппозиционных организаций предлагают узаконенное ограбление. Пару таких штрафов - и большинству белорусских активистов придется столкнуться с конфискацией имущества, долговыми ямами и нищетой. На самом деле, эт икий абсурд - наказание "за деятельность от имени незарегистрированной организации" - необходимо отменить раз и навсегда», - заявил Павел Северинец.