Ожидают ли борьбы на выборах? Не случится ли в рядах ОГП раскол?





Свою позицию накануне съезда озвучил в интервью «Народной Воле» руководитель столичной организации ОГП Николай КОЗЛОВ.





– Николай Георгиевич, на ваш взгляд, Лебедько правильно делает, что уходит? Некоторые молодые демократы ОГП заявляют, что «рейтинг у него ужасный»…





– Что касается меня, то это решение Анатолия я воспринимаю с грустью. На мой взгляд, он как раз тот лидер, который нужен партии. Надо понимать, что в нашей стране ОГП, как и любая оппозиционная структура, не имеет возможности полноценно работать. Членов партии преследуют, подвергают арестам и т.п. Анатолий Лебедько – настоящий боец, и ему не нужно это доказывать.





Есть люди, которые пишут в соцсетях, что Лебедько должен уйти. Отдают ли они себе отчет в том, насколько масштабные задачи стоят перед любой оппозиционной партией? На мой взгляд, это разговоры людей, которые ни за что не отвечают. Легко говорить, но сложно, как показывает практика, ежедневно решать организационные, финансовые и многие другие вопросы.





– Вы имеете в виду «молодых демократов»?





– Что касается «молодых демократов»… Например, активно выступающий против Анатолия Лебедько Дмитрий Ковалгин не является заместителем председателя организации «Молодые демократы», как подают его некоторые СМИ. Это, кстати, результат выборов, прошедших совсем недавно. Поэтому считать его рупором молодежной организации я не стал бы.





Наша партия – и это ее отличает от таких структур, как «Белая Русь», – демократичная, либеральная, и каждый член ОГП имеет право на свое мнение. Но принцип демократии – это все же мнение большинства. Уверен: выставь Лебедько свою кандидатуру на предстоящем съезде – он, безусловно, победил бы.





– О своих намерениях поучаствовать в выборах объявили депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и зампредседателя партии Василий Поляков. А вы не задумывались о роли лидера? У вас партийный опыт, безупречная репутация…





– Спасибо за высокую оценку… Баллотироваться на должность председателя ОГП может любой член партии, и, думаю, кандидатов к съезду будет больше. Что касается меня, то я приму решение после участия в областных конференциях.





Надо понимать, что сейчас решается дальнейшая судьба партии. Ведь о ней беспокоимся не только мы, но и спецслужбы. Во властных, силовых структурах много желающих развалить ОГП.





– Вы сейчас намекаете на то, что силовики могут продвигать на должность председателя партии «своего человека»?





– В нашей стране возможно всё! Все знают о методах работы силовиков, их стремлении «сотрудничать» с членами оппозиционных партий. Попытки разрушить ОГП изнутри никогда не прекращались и всегда будут на злобу дня.









– Лично вы задумывались о том, кого хотели бы видеть в роли нового лидера ОГП? За кого голосовали бы? Я слышала, что многим импонирует кандидатура Александра Добровольского…





– Я такое мнение тоже поддерживаю… Мне еще импонирует кандидатура Василия Полякова. Он очень хорошо зарекомендовал себя как заместитель председателя партии, имеет высокий авторитет в организации.





На самом деле в ОГП достаточно достойных людей, но среди них желающих возглавить партию не так много. Они понимают, что это огромная ответственность, это тяжелая, неблагодарная работа, это в какой-то мере самопожертвование.





– Николай Георгиевич, а не станет ли будущий съезд партии последним для ОГП? Не произойдет ли раскол? Упомянутый выше Дмитрий Ковалгин, кстати, ваш заместитель в Минской городской организации, недавно заявил, что внутри ОГП нет единства, принято создавать врагов. Ранее ими были определены Андрей Дмитриев (сейчас сопредседатель общественного объединения «Говори правду!»), Олег Корбан (лидер зарегистрированного в Латвии общественного объединения «Альтернатива»). Сейчас эта роль «отдана» Анне Канопацкой, которая уже заявила об участии в выборах.





– Полная ерунда! Человек, который это заявляет, по-моему, не совсем понимает значение слов, оттого и пользуется ими легкомысленно.





Некоторое раздражение у членов партии действительно есть. Ведь когда Анна Канопацкая взяла депутатский мандат, мы ее поддержали и ожидали от нее как от члена ОГП твердости и последовательности в отстаивании демократических ценностей. Ожидали, что она станет настоящим депутатом, что громко и отчетливо заявит с трибуны парламента о том, что сердца белорусов требуют перемен.





Но вся ее деятельность в качестве депутата Палаты представителей мало указывает на ее оппозиционность. Это осторожная имитация оппозиционности. В ее действиях я не вижу ни смелости, ни честности, ни последовательности. И то, как Анна носила на заседания парламента значок – сначала бело-красно-белый, потом рядом появился красно-зеленый, а потом только он и остался на груди, – это пример трансформации взглядов человека, который оказался в тех реалиях. По этим значкам, мне кажется, можно судить о твердости ее убеждений.





– А разве не Анна Канопацкая продвигала поправки в Избирательный кодекс? Сейчас она занята законопроектом об использовании и охране бело-красно-белого флага, который планирует передать на рассмотрение в Палату представителей. Из ее страницы в соцсетях мы узнаем о том, что происходит в парламенте.





– Давайте определимся в понятиях. Что значит продвигать? Взять законопроект, который подготовили специалисты – представители демсил, и в лучшем случае отправить на рассмотрение Ермошиной или еще куда-нибудь, терпеливо ожидая вежливого отказа? Так это и я могу сделать, не являясь депутатом.





Канопацкая имеет уникальную возможность говорить о самых главных проблемах страны с трибуны парламента! Как депутат она может сделать гораздо больше, чем сложить законопроект в конверт и отправить адресатам. Она же считает себя политиком! Будь она настоящим депутатом, она постоянно заявляла бы о том, что страна нуждается в честных выборах, она лоббировала бы интересы своих избирателей!





А вы помните, о чем спросил Александр Лукашенко Анну Канопацкую в кулуарах парламента? О ремонте в Овальном зале! Эта ситуация, на мой взгляд, говорит о многом. Это оценка ее оппозиционности! Лукашенко спросил Канопацкую не о политике, не о поправках в Избирательный кодекс, не о партии, а о ремонте в Овальном зале! И ее это даже не возмутило!





А то, что ее это не возмутило, возмутило меня как члена ОГП! Как и возмутила ее непоследовательность после парламентских выборов. Тогда было много вопросов о том, как был получен Анной Канопацкой депутатский мандат. Она баллотировалась на том же округе, что и Татьяна Короткевич, и обещала обратиться с заявлением в Генпрокуратуру по поводу нарушений, которые зафиксировали в их округе наблюдатели. Своих обязательств она не выполнила. На мой взгляд, это совсем не те качества, которые должны быть присущи лидеру. Деятельность Анны Канопацкой вызывает у меня только разочарование.





– То есть вы не хотите видеть ее лидером ОГП?





– Если честно, мне вообще сложно понять, какие мотивы у Анны Канопацкой выдвигаться на пост председателя партии. Я наблюдал за ней, когда она была председателем Минской городской организации ОГП. Я видел, что партия ее не интересует.





Мне не совсем понятны ее шаги по созданию движения «Вперед, Беларусь!»: то она отмежевывается от ОГП, то она с нами. Мое личное мнение: все это блажь. Партия – это гораздо более сложный организм, чем представляет себе Анна. Я уверен, она не понимает, какие вызовы и задачи стоят перед партией. На мой взгляд, по своим морально-деловым качествам она не способна быть лидером ОГП. Лидером оппозиционной партии.





– Если вернуться к партийным делам… Дмитрий Ковалгин обвинял Лебедько в том, что он собрал вокруг себя актив, которому хорошо платит, и они создают ему положительный имидж. У партийцев действительно высокие зарплаты? Вы, например, как лидер Минской организации получаете зарплату?





– Странно, мы все время возвращаемся к глупостям, сказанным Ковалгиным…





Нет, я не получаю зарплату. У нас есть должности, которые оплачиваются, это офисные работники. Партия должна функционировать, и некоторые лица к исполнению своих обязанностей должны относиться именно как к работе. И, я вам скажу, это очень напряженный труд. Я бы, например, не хотел заменить никого из них. А какие суммы они получают? Честно говоря, никогда не интересовался.





Все эти разговоры о высоких зарплатах, на мой взгляд, просто подлость. Тем более что говорит об этом человек, который работал в офисе, но не выдержал нагрузок, режима работы и ушел оттуда.





– Николай Георгиевич, можно ли сегодня предположить, что получит ОГП в случае избрания нового председателя?





– Я очень надеюсь, что традиции партии – преемственность, идеалы, принципы – сохранятся, и в то же время будет что-то новое. В любом коллективе приход нового лидера всегда что-то меняет.





– А сегодня сколько членов в ОГП?





– Порядка трех с половиной тысяч. Наша партия – одна из самых массовых и самая активная. Конечно, это списочный состав. Активных членов меньше, потому что в тех условиях, в которых мы сегодня живем, сложно проявлять себя. Быть активным мешает простое чувство самосохранения. Для некоторых вступить в оппозиционную партию – это уже поступок. Тем не менее в партию постоянно приходят новые люди. Не скажу, что массово, но, например, мы на совете нашей городской организации каждый раз принимаем 3–4 человека. В период избирательных кампаний желающих вступить в ОГП еще больше…











