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На букет белых роз с флажком Таджикистана и визиткой Эмомали Рахмона в кабинете президента Беларуси обратили внимание журналисты во время встречи Лукашенко с министром иностранных дел Эквадора и послом Китая.









«Корзину белых роз Александру Лукашенко действительно передал его близкий друг — президент Таджикистана. Цветы подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран. Белые розы как символ искренних чувств адресованы и всему белорусскому народу. Сразу же по прилете в Минск букет занял почетное место во Дворце независимости», — сообщает БЕЛТА.





В начале недели Лукашенко побывал с официальным визитом в Таджикистане, где провел переговоры с Рахмоном. Президенты открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссаре, а также пообедали вместе в загородной резиденции главы Таджикистана.





Фото: facebook.com/khadamotimatbuot