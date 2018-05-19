Президент Таджикистана передал Лукашенко корзину белых роз. Что это значит?
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон передал Александру Лукашенко корзину белых роз. Отмечается, что этот символический подарок адресован главе государства и всему белорусскому народу.
Фото: БЕЛТА
На букет белых роз с флажком Таджикистана и визиткой Эмомали Рахмона в кабинете президента Беларуси обратили внимание журналисты во время встречи Лукашенко с министром иностранных дел Эквадора и послом Китая.
«Корзину белых роз Александру Лукашенко действительно передал его близкий друг — президент Таджикистана. Цветы подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран. Белые розы как символ искренних чувств адресованы и всему белорусскому народу. Сразу же по прилете в Минск букет занял почетное место во Дворце независимости», — сообщает БЕЛТА.
В начале недели Лукашенко побывал с официальным визитом в Таджикистане, где провел переговоры с Рахмоном. Президенты открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссаре, а также пообедали вместе в загородной резиденции главы Таджикистана.
Фото: facebook.com/khadamotimatbuot
Президенты Таджикистана и Беларуси в загородной резиденции Эмомали Рахмона.
08:41 19/05/2018
Загрузка...