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Президент Таджикистана передал Лукашенко корзину белых роз. Что это значит?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон передал Александру Лукашенко корзину белых роз. Отмечается, что этот символический подарок адресован главе государства и всему белорусскому народу.


Фото: БЕЛТА
На букет белых роз с флажком Таджикистана и визиткой Эмомали Рахмона в кабинете президента Беларуси обратили внимание журналисты во время встречи Лукашенко с министром иностранных дел Эквадора и послом Китая.


«Корзину белых роз Александру Лукашенко действительно передал его близкий друг — президент Таджикистана. Цветы подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран. Белые розы как символ искренних чувств адресованы и всему белорусскому народу. Сразу же по прилете в Минск букет занял почетное место во Дворце независимости», — сообщает БЕЛТА.

В начале недели Лукашенко побывал с официальным визитом в Таджикистане, где провел переговоры с Рахмоном. Президенты открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссаре, а также пообедали вместе в загородной резиденции главы Таджикистана.

Фото: facebook.com/khadamotimatbuot
Президенты Таджикистана и Беларуси в загородной резиденции Эмомали Рахмона. 

08:41 19/05/2018






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