США обвинили Мадуро в наркоторговле. Деньги отмывались в России

Впервые Вашингтон публично связал Мадуро, в отношении которого действуют американские санкции, с торговлей наркотиками.





Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором указало, что Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.





«Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков», – говорится в заявлении.





Полученные от наркоторговли деньги якобы отмывались в Коста-Рике и России.





Министерство финансов США ввело санкции в отношении Кабелло, его жены и его родного брата. Кроме участия в наркоторговле, они также обвиняются в рэкете.





В этой связи сам собой напрашивается вопрос: только ли на нефти и на неликвиде, который мы зачем-то пытаемся втюхать Венесуэле, которой нечем за него рассчитываться, базируется белорусско-венесуэльская дружба?