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США обвинили Мадуро в наркоторговле. Деньги отмывались в России

США обвиняют президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Диосдадо Кабелло, второго – после Мадуро – человека в иерархии правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, в получении доходов от наркоторговли, сообщает Голос Америки.

Впервые Вашингтон публично связал Мадуро, в отношении которого действуют американские санкции, с торговлей наркотиками.

Министерство финансов США опубликовало заявление, в котором указало, что Кабелло конфисковал небольшие партии наркотиков у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

«Кабелло вместе с президентом Мадуро и другими лицами разделили доходы, полученные от поставок наркотиков», – говорится в заявлении.

Полученные от наркоторговли деньги якобы отмывались в Коста-Рике и России.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Кабелло, его жены и его родного брата. Кроме участия в наркоторговле, они также обвиняются в рэкете.

В этой связи сам собой напрашивается вопрос: только ли на нефти и на неликвиде, который мы зачем-то пытаемся втюхать Венесуэле, которой нечем за него рассчитываться, базируется белорусско-венесуэльская дружба?

"Белорусский партизан"
07:49 19/05/2018






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