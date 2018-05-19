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Посол Китая: люблю белорусские драники, фрукты и овощи

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин признался в любви к белорусской кухне. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Я очень люблю белорусские драники, местные фрукты и овощи. А вообще признаюсь откровенно: за время работы в Беларуси я успел полюбить белорусскую кухню не меньше, чем родную китайскую", - отметил дипломат. 

Он также рассказал о росте продовольственного сегмента в торговле между Беларусью и Китаем. "Когда я только приступил к исполнению своих обязанностей в Беларуси, продовольственный сегмент в товарообороте был практически незаметен. И я рад, что нашим странам понадобилось всего три года, чтобы достигнуть значительных результатов по этому направлению. Сейчас в Китай действительно экспортируется молочная группа, сухое молоко и говядина, таким образом, эти товарные позиции уже стали доступны для наших потребителей", - сказал Цуй Цимин. 

Что касается поставок мяса птицы, то недавно Беларусь посетила китайская делегация во главе с заместителем министра Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину. По итогам этого визита были согласованы поставки мяса птицы, которые начнутся уже в самое ближайшее время. 

"Китай и Беларусь - это страны с развитым аграрным сектором. Поэтому у двустороннего сотрудничества в этой области есть еще огромный нераскрытый потенциал. Работа в этом направлении ведется постоянно, в повестке крупномасштабные совместные проекты, обсуждение и согласование деталей которых уже начато", - заявил дипломат. 


Цуй Цимин подчеркнул, что белорусские молочные продукты и говядина пользуются огромной популярностью на китайском продовольственном рынке. "Приведу пример. Я отслеживаю новости и из них узнал, что ваши продукты питания уже реализуется в магазинах города Ухань, а это столица экономически развитой провинции Хубэй, центральный Китай. Кроме того белорусские продукты завоевали сердца и предпочтения китайских потребителей в таких крупных мегаполисах, как Чанша и Нанкин, - сказал посол. - Везде отмечается отменное качество белорусского продовольствия и высокий спрос на него. Это можно объяснить, в частности, тем, что в Беларуси установлены строгие стандарты по качеству и экологической безопасности как сырья, так и конечной продукции". 

"Подводя черту, отмечу, что мы уже прошли серьезный путь в этом секторе: от первого знакомства с белорусским продовольствием до хорошей узнаваемости ваших брендов и их высокой популярности в Китае", - добавил Цуй Цимин.

И это, конечно же, преувеличение :)

06:56 19/05/2018






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