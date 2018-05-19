Принц Гарри и Меган Маркл. А свадьбы могло и не быть

В мисс Маркл нет ни капли голубой крови, она наполовину афроамериканка, да ещё и разведеннаяВ мисс Маркл нет ни капли голубой крови, она наполовину афроамериканка, да ещё и разведенная





Ещё совсем недавно подобное невозможно было представить. В мисс Маркл нет ни капли голубой крови, она наполовину афроамериканка, да ещё и разведенная. Раньше один факт наличия живого бывшего мужа не позволил бы ей и мечтать о том, чтобы войти в королевскую семью.





Взять хотя бы дядю нынешней королевы Елизаветы II. В 1936 году тогдашний король Англии Эдвард VIII был вынужден отречься от престола, чтобы жениться на своей возлюбленной дважды разведённой американке Уоллис Симпсон. Причём скромная свадебная церемония прошла даже не в Британии, а в тихом французском шато.





В 50-х единственной сестре Елизаветы, принцессе Маргарет, пришлось отказаться от брака по любви с Питером Таунсендом по той же причине. Он был разведён.





Тем не менее, соблюдение правил не помогло спасти браков многих членов королевского семейства. Принцесса Маргарет рассталась с мужем Энтони Армстронгом-Джонсом в 1960. Дочь королевы Принцесса Анна развелась в 1973. Младший сын принц Эндрю в 1986 году. А через десять лет последовал громкий развод принца Чарльза с принцессой Дианой.





Возможно, несчастливая семейная жизнь сестры и детей заставила королеву немного пересмотреть свои взгляды. В 2005 году она, как глава англиканской церкви, дала согласие на брак Чарльза и разведённой Камиллы Паркер Боулз. И всё же Елизавета не сочла возможным лично присутствовать на церемонии.





Сегодня же все барьеры сломаны. Актрисе Меган Маркл 36 лет. Понятно, что она не вела тихий и скромный образ жизни. Западные таблоиды не устают считать ее бывших. Среди самых известных - знаменитый канадский шеф-повар Кори Витиелло (говорят, Меган бросила его, когда познакомилась с Гарри) и ирландский гольфист Рори МакИлрой. В 2011 году меган вышла замуж за продюсера Тревора Энгельса. Не смотря на то, что она протестантка, свадьба прошла по еврейским традициям. Правда, брак продлился недолго, меньше трёх лет. К слову, после обручения с принцем Гарри, Маркл официально приняла англиканскую веру.









В свете предстоящей свадьбы основные проблемы молодоженам и королевской семье доставляют родственник невесты. Сводная сестра делает через прессу нелицеприятные громкие заявления. Сводный брат вообще написал письмо принцу Гарри, где подробно объяснил, почему тому не стоит жениться на Меган. А потом за два дня до свадьбы поменял своё мнение и сообщил журналистам что его сестра будет альной современной принцессой». Стоит ли пояснять, что этих родственников в Лондоне на свадьбе никто не ждет?





А вот своего отца невеста очень ждала. Рассчитывала, что он поведёт ее к алтарю. Но вначале Томас Маркл оскандалился постановочными фото, где его якобы врасплох застали папарацци за просмотром новостей о дочери. Потом решил, не ехать, чтобы не позорить ее ещё больше. А на днях и вовсе попал в больницу с сердечным приступом. Конечно, Меган очень расстроена. Но в Лондон уже прилетела ее главная поддержка в лице матери. Инструктора по йоге Дорию Рагланд поселили в Кенсингтонском дворце и вот-вот представят Королеве и принцу Чарльзу. Ну чем не сказка о Золушке?





Тем временем, во дворец уже начали поступать подарки со всех концов света. Интересно, что первый подарок пришёл из Финляндии. Поклонники прислали именные фартуки Меган и Гарри, зная что те очень любят готовить.



