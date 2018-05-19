Обыски прошли в нескольких резиденциях экс-премьера, а также в его бывшем офисе. Они относятся к расследованию злоупотреблений в государственном фонде 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития).









«Мы нашли 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, включая малайзийские ринггиты и доллары США, часы и драгоценности», — сказал Датук Сери Амар Сингх, глава полицейского департамента по расследованию экономических преступлений.









В издании не назвали общую стоимость обнаруженных драгоценностей. Также отмечается, что обнаруженные сумки принадлежат премиальным брендам Louis Vuitton и Birkin, сообщает Наша нива.



