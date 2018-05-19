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У свергнутого премьер-министра Малайзии изъяли 284 коробки с драгоценностями

Правоохранительные органы Малайзии после обысков нескольких мест, которые связаны с бывшим премьер-министром страны Наджибом Разаком, обнаружили 284 коробки с дизайнерскими сумками.

Обыски прошли в нескольких резиденциях экс-премьера, а также в его бывшем офисе. Они относятся к расследованию злоупотреблений в государственном фонде 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития).


«Мы нашли 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, включая малайзийские ринггиты и доллары США, часы и драгоценности», — сказал Датук Сери Амар Сингх, глава полицейского департамента по расследованию экономических преступлений.


В издании не назвали общую стоимость обнаруженных драгоценностей. Также отмечается, что обнаруженные сумки принадлежат премиальным брендам Louis Vuitton и Birkin, сообщает Наша нива.


08:00 19/05/2018






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