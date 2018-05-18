«Новая газета»: ФСБ взломала «Аську»

Журналисты проанализировали 250 приговоров российских судов, в которых упоминается «снятие информации с технических каналов связи» (чтение переписки). Выяснилось, что в 34-х делах оперативники получили доступ к переписке подозреваемых через мессенджер. В большинстве случаев (21) правоохранители получили доступ к переписке после изъятия мобильников или компьютеров.





ICQ (от англ. I Seek You – Я ищу тебя) – один из самых старых мессенджеров. В 1996 году его придумали израильские школьники.





ICQ фигурирует в 14 делах с «чтением переписки» подозреваемых. В 10 делах упоминается «Skype». В 9 случаях «Telegram». Остальные касаются «WhatsApp», «WeChat», «Jabber», «Viber».





В 7 случаях оперативники взломали аккаунты онлайн. В 6 случаях невозможно выяснить, что произошло раньше: конфискация или доступ к переписке.





27 из 34-х дел были возбуждены в связи с «незаконным приобретением, переработкой, производством наркотических или психотропных веществ».





Пресс-служба ICQ (принадлежит Mail.ru Group) сообщила телеканалу «Дождь», что коммуникатор не давал спецслужбам доступ к переписке пользователей.





После того, как Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке «Telegram», советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко заявил, что нашел альтернативу «Telegram».









Из-за блокировки «Telegram» компании «Google» и «Amazon» потеряют $ 1 млрд

«Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, не уступающий Telegram с точки зрения пользователя», – заявил чиновник.



