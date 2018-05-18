Чем известен новый кабмин России

В Сочи 18 мая Медведев представил российскому президенту Владимиру Путин список кандидатов, который тот утвердил. Изменения по сравнению с прежним составом кабинета оказались минимальными.

Эксперты называют это свидетельством того, что правительство по-прежнему будет играть роль исполнителя решений Путина и не сможет начать самостоятельно проводить реформы. Корреспондент.net собрал подробности.Больше министров

Число министерств в России изменилось, их теперь 22, а не 21. Среди министров только девять новичков. Министерство образования и науки разделили на два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.





Ожидается, что первое будет заниматься вопросами общего и средне-профессионального образования, курировать школы и среднее специальные учебные заведения, а второе возьмет на себя работу вузов, научных учреждений, а также будет развивать науку в целом.





Из других заметных изменений - появление министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это новое название Минкомсвязи. По словам Медведева, новое ведомство займется реализацией "цифровой повестки дня".

Старые лица, новые должности

В российсое правительство не попал первый вице-премьер Игорь Шувалов, прославившийся за пределами России собаками породы корги, летающими на частном самолете.





Также он смеялся над россиянами, покупающими 20-метровые квартиры.





Эта фраза Шувалова, конечно, стала мемом. Чем займется бывший заместитель Медведева неизвестно.





Правительство также покинул вице-премьер Аркадий Дворкович. Ему предложили возглавить инновационный центр Сколково.





Известный своими резкими высказываниями в адрес Украины вице-премьер, курирующий вопросами оборонной промышленности, Дмитрий Рогозин также вышел из кабмина, но возглавил Роскосмос. Его место занял замминистра обороны Юрий Борисов.





Первым вице-премьером-министром финансов России стал Антон Силуанов. Ранее он рассказывал, что работающим пенсионерам не нужно повышать пенсию, потому что "это их выбор" и отсутствие индексации "не ухудшит их положение". Он также работал над регулированием криптовалют.





Главой МЧС стал Евгений Зиничев - бывший охранник Путина. Прежде чем стать министром он всего два месяца проработал губернатором Калининградской области. Запомнился он самым коротким интервью журналистам - 49 секунд.





Министерство сельского хозяйства возглавил сын главы Совбеза РФ и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, Дмитрий.





Вице-премьером по социальнйо политике стала Татьяна Голикова, возглавлявшая до этого Счетную палату. Уходя со своего поста Голикова расплакалась.





Голикова расплакалась

Виталий Мутко вместо спорта займется строительством. Шутили, что именно по этой причине Путин досрочно открыл Крымский мост.





работа Министерства строительства при Мутко pic.twitter.com/v7WQSrcaxG





— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 7 мая 2018 г.

Отметим, когда Медведев озвучил новую должность Мутко, представители фракци «Единой России, сидевшие с ним в зале, рассмеялись, а сам он заулыбался.

Мутко оказался в числе функционеров, к которым Международный олимпийский комитет в начале декабря применил жесткие - в виде пожизненного запрета на "участие в любой форме во всех будущих Олимпийских играх" - санкции из-за допингового скандала.







В 2015 году Мутко выступал перед журналистами на фоне коррупционного скандала. Его фраза "ноу криминалити" стала крылатой, пише В 2015 году Мутко выступал перед журналистами на фоне коррупционного скандала. Его фраза "ноу криминалити" стала крылатой, пише т korrespondent.net

Ольга Голодец, курировавшая здравоохранение, переключится на культуру и спорт.





Вице-премьер по промышленности теперь Дмитрий Козак. В последние годы курировал вопросы аннексированных Крыма и Севастополя.





Министерство иностранных дел с 2004 года возглавляет Сергей Лавров.









Министр культуры - Владимир Мединский, регулярно попадающий в скандалы. В его научных работах находят плагиает и несоответствие историческим фактам.





Сергей Шойгу сохраняет пост министра обороны с 2012 года.



