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Министерство информации заблокировало сайт «Легалайз Беларусь»

Создатель сайта «Легалайз Беларусь» Петр Маркелов получил следующее письмо из Министерства информации: «Информируем, что в отношении интернет-ресурса legalize.by, собственником которого вы являетесь, Министерством информации, как полномочным государственным органом, принято решение об ограничении к нему доступа. Указанный интернет-ресурс будет недоступен пользователям интернета на территории Беларуси».

Приказ об ограничении доступа подписал министр информации Александр Карлюкевич.

«Легалайз Беларусь» — общественная компания, которая выступает за изменения в уголовном кодексе, в частности «наркотических» статей 328 и 329.

Согласно письменным уведомлением МВД от 8 мая на этом сайте были размещены

«материалы, пропагандирующие потребление опасного наркотического средства марихуана, использование которого на территории Республики Беларусь незаконно».


Источник: "Наша Нива"
18:31 18/05/2018






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