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Министерство информации заблокировало сайт «Легалайз Беларусь»

Создатель сайта «Легалайз Беларусь» Петр Маркелов получил следующее письмо из Министерства информации: «Информируем, что в отношении интернет-ресурса legalize.by, собственником которого вы являетесь, Министерством информации, как полномочным государственным органом, принято решение об ограничении к нему доступа. Указанный интернет-ресурс будет недоступен пользователям интернета на территории Беларуси».