Речь идет об уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 УК (Незаконная переправка людей через государственную границу). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.





«Три человека, в том числе бывший сотрудник Государственной пограничной службы, в августе 2017 года по предварительному сговору незаконно переправили через госграницу в Беларусь объявленного в розыск милиционера спецподразделения «Беркут», – сообщили в прокуратуре Украины.









Экс-правоохранителя долгое время разыскивают за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным задержанием и причинением телесных повреждений активистам «Автомайдана» и другим гражданам в январе 2014 года в Киеве.





Следствие выяснило, что в дальнейшем экс-милиционер переехал в Россию.





Ранее исследователи сообщества InformNapalm сообщали, что некоторые экс-бойцы специального подразделения МВД Украины «Беркут» не только бежали в Беларусь, но и служат сейчас в белорусской милиции.