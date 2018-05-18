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Трех украинцев будут судить за то, что они помогли экс-бойцу «Беркута» сбежать в Беларусь

Генпрокуратура Украины направила в суд обвинения против 3 украинцев, которые в прошлом году в августе помогли «беркутовцу», которого подозревают в преступлениях во время Евромайдана, бежать в Беларусь.

Речь идет об уголовном производстве по ч. 2 ст. 332 УК (Незаконная переправка людей через государственную границу). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

«Три человека, в том числе бывший сотрудник Государственной пограничной службы, в августе 2017 года по предварительному сговору незаконно переправили через госграницу в Беларусь объявленного в розыск милиционера спецподразделения «Беркут», – сообщили в прокуратуре Украины.


Экс-правоохранителя долгое время разыскивают за совершение тяжких преступлений, связанных с незаконным задержанием и причинением телесных повреждений активистам «Автомайдана» и другим гражданам в январе 2014 года в Киеве.

Следствие выяснило, что в дальнейшем экс-милиционер переехал в Россию.

Ранее исследователи сообщества InformNapalm сообщали, что некоторые экс-бойцы специального подразделения МВД Украины «Беркут» не только бежали в Беларусь, но и служат сейчас в белорусской милиции.

"Украинская правда"
18:22 18/05/2018






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