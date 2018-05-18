Мотивы организаторов протестных акций, если верить содержанию документов, финансовые: на "охрану окружающей среды в связи со строительством аккумуляторного завода" потрачено... 6500 евро! Получатель — Роман Кисляк, местный правозащитник и один из организаторов акций протеста. Финансирует "охрану окружающей среды" Бреста польский “Центр экологического права”, передает "Еврорадио"









Это что же получается, у людей ничего святого нету? Даже за здоровье своих детей они не могут бороться бесплатно!





Услышать оправдания Романа Кисляка не получается — недоступен. Поэтому звоним президенту Центра экологического права Магдалене Бар, чья подпись якобы стоит под решением о выделении денег Роману Кисляку.





"Не вспомню, чтобы что-то такого рода подписывала... Но мы точно не можем иметь с этим ничего общего. Это кто-то копает под нас! Услышали где-то название нашего центра или мою фамилию, но я не знаю, кто такое мог сделать. Я никогда ничего не слышала о строительстве такого завода. Да у нас никто бы такого письма не подписал, потому что оно бессмысленное.





Да, мы занимаемся охраной окружающей среды, но никого не финансируем. Мы больше представляем из себя такую ​​научную организацию: издали несколько книг, выступаем в роли экспертов в вопросах охраны среды. Но не финансируем никаких там протестов, вообще никого не финансируем! Не делали бы этого, даже если бы имели такую ​​возможность, но у нас её и нет. Мы с этим не имеем ничего общего, так как наша направленность — научная", — удивляется своей причастности к финансированию акций протеста в Бресте Магдалена Бар.









После ознакомления с "документом" г-жа Магдалена однозначно заявляет: он точно составлен не в её организации. А подпись — не её, "и даже не похожа".





Может, она просто не хочет говорить правду? В заявке на грант указано, что "партнёр проекта" — правозащитный центр "Весна". Юрист центра Валентин Стефанович удивляется не меньше Магдалены Бар.





"Однозначно могу сказать: как представитель Совета организации я не знаю ничего ни о каких проектах, совместных с Кисляком. И цент того экологического польского я не знаю — никогда не слышал о нём. Поэтому, для меня это очень интересная информация", — говорит Стефанович.









Правозащитник уверен: опубликованные в соцсетях "документы" ненастоящие.





Таким образом, похоже, что документы эти — фальшивка. Причём, сделанная не в Польше. Не верите? Как вы думаете, сделали бы настоящие поляки столько ошибок в официальном документе? Особенно с учётом того, что, как мы уже выяснили, "Центр экологического права" объединяет в своих рядах учёных — людей образованных и грамотных.









Какую цель преследуют создатели фальшивок, догадаться не сложно, говорит правозащитник Андрей Стрижак.





"Можем отследить цепочку событий. Ключевые фигуры в брестских протестах — блогеры Кабанов и Петрухин и правозащитник Роман Кисляк. Против Петрухина сделали сильный шаг — у него изъяли компьютерную технику и видеокамеру. И поэтому здесь видна кампания противодействия, чтобы показать, что эти люди работают за западные деньги и все события в Бресте раскручивают из своих меркантильных интересов. Такое вот противодействие на народные протесты в Бресте".









Но могут ли стать пусть и себе и фальшивые документы основанием для открытия настоящего уголовного дела?





"Я не думаю, что этого достаточно, чтобы возбудить дело против Кисляка. Ведь надо доказать, что был документ, который он писал, и что он какие-то деньги получал. Без доказательств, что какие-то деньги были перечислены на определённый счёт и что движение этих денег было по тому счёту, трудно что-то предъявить", — считает Валентин Стефанович.





Но если документы фальшивка, сделанная не в Польше, то не стоит ли нашим правоохранительным органам выяснить, кто такими "шутками" занимается?