В российскую Думу внесли закон о продлении полномочий Путина

Проект, предложенный депутатами парламента Чечни, требует внести поправки в часть 3 статьи 81 Конститутции РФ и изменить формулировку "два срока подряд" на "три срока подряд".





"Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.









Напомним, 13 апреля за продление сроков полномочий президента Владимира Путина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.





"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", - сказал Кадыров в интервью "Интерфаксу".



