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В российскую Думу внесли закон о продлении полномочий Путина

В Государственную Думу России внесен законопроект о продлении срока полномочий президента. Его текст размещен в единой базе документов нижней палаты парламента.

Проект, предложенный депутатами парламента Чечни, требует внести поправки в часть 3 статьи 81 Конститутции РФ и изменить формулировку "два срока подряд" на "три срока подряд".

"Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.


Напомним, 13 апреля за продление сроков полномочий президента Владимира Путина высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю. Сейчас у Путина нет альтернативы", - сказал Кадыров в интервью "Интерфаксу".


17:23 18/05/2018






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