Доску в честь БНР не могут повесить уже два месяца

Активисты, которые занимались этой вывеской говорят, что получили от чиновников Мингорисполкома устное согласие, но письменное разрешение никто не выдаёт им на руки, пишет tut.by









Памятную доску предполагают установить на фасаде дома №9 на улице Володарского. Именно в этом доме была принята Третья уставная грамота, которая объявила независимость Белорусской Народной Республики.





130-килограммовая доска до сих пор лежит на скульптурном комбинате, где её отлили. Чтобы оценить вывеску, на комбинат приезжал художественный совет. Он единогласно одобрил вывеску, говорит активист Глеб Лободенко. По его словам, художественный совет собирается только после того, как местные власти приняли решение об установке. "То есть, художественный совет не мог проходить без решения Мингорисполкома. Но этого решения никто не видел и на руки организаторам не даёт! Поэтому сейчас все проблемы в одной бумажке", — объясняет Лободенко.









В Мингорисполкоме журналистам в ответ на вопрос о разрешении ответили: "Этот вопрос находится на рассмотрении". Но чиновники не уточняют, есть решение на установку или нет.