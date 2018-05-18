Лукашенко - как погода: сегодня солнце, завтра дождь
10 тезисов из выступлений белорусской оппозиции в США.
Лидеры белорусских оппозиционных партий Анатолий Лебедько (ОГП), Виталий Рымашевский (БХД) и Юрий Губаревич (Движение «За Свободу») проводят встречи с американскими государственными служащими, политиками и экспертной сообществом.
Среди прочего, у белорусских оппозиционных лидеров запланированы встречи с конгрессменами Джоном Шимкусом и Кристофером Смитом, автором акта о демократии в Беларуси; представителями Государственного департамента, Национального демократического и Международного республиканского институтов, заместителем руководителя Международного вещания США Джеффри Тримблом. Анатолий Лебедько также посетил «Голос Америки» и дал интервью телеканалу «Настоящее Время».
В четверг, 17 мая, в офисе Фонда Маршалла политики провели встречу с общественностью, где рассказали о цели своего визита и ожидания от него. Публикуем основные тезисы из этой встречи.
1. Инвестируя в Лукашенко - легко все потерять
"Многолетние инвестиции в демократические изменения в Беларуси дали результат. Сегодня 30-40% белорусов поддерживают Запад, и это результат западной помощи. А Лукашенко - как погода: сегодня солнце, завтра дождь. Инвестируя в Лукашенко - легко все потерять".
(Лебедько).
2. Режим будет меняться
"Лукашенко, возможно, готовит мягкую смену власти. Недаром он заявил о референдуме. После войны в Украине он понял, что россияне могут прийти и оккупировать страну. У него есть дети и внуки, и он волнуется за их судьбу".
(Рымашевский).
3. Теперь появилось окно возможностей
"Вместе с тем поддержка Западом гражданского общества, партий, СМИ уменьшилась. Всегда так: чем меньше шансов на перемены - тем больше поддержка оппозиции. Если мы в тюрьме - политикам на Западе проще обосновать позицию. Но мы ничего не можем сделать из тюрьмы".
(Рымашевский).
4. Новый закон о СМИ преследует цель подавить свободу слова в Беларуси
"Такого наступления на интернет не было никогда. Постоянно задерживают и штрафуют журналистов. Необходима поддержка независимых СМИ. Необходимо открыть цифровой телеканал и белорусскую редакцию «Голоса Америки».
(Рымашевский).
5. Необходимо сотрудничество и единая позиция Вашингтона и Брюсселя по отношению к Беларуси
"Ранее для европейцев Лукашенко был последним диктатором Европы, потом стал предпоследним, а потом уже и не совсем не диктатор. Лукашенко этим пользуется, вопросы свободы и прав человека отошли на задний план".
(Лебедько).
6. Россия усиливает свое присутствие в Беларуси
"Попытки Лукашенко наладить сотрудничество с Западом были замечены Россией, и она пытается усиливать свое присутствие в Беларуси. Сильное российское влияние идет через российскую православную церковь. Российские масс-медиа еженедельно смотрит минимум 2/3 населения. Много российских агентов влияния в белорусском армии и КГБ".
(Губаревич).
7. Имя самого популярного политика в Беларуси - не Лукашенко
"Его имя - Владимир Путин. Лукашенко понимает, что результатом 4-го срока Путина может стать межгосударственная система управления странами, в том числе Беларусью. Путин создает новую систему под себя".
(Губаревич).
8. Отношения Лукашенко и Путина - война за длину поводка
"Лукашенко постоянно пытается длину увеличить, но поводок остается. Подталкивать его нужно в любом случае".
(Лебедько).
9. Белорусская оппозиция поддерживает санкции против России
"Санкции против Лукашенко не работали, когда не было санкций против России. Чем слабее Россия - тем сильнее страны вокруг нее".
(Рымашевский).
10. Для нас очень важно единство
"Мы планируем выдвигать единого кандидата на президентских выборах и строить коалицию. Успешная акция 25 марта - это тоже результат нашего сотрудничества с новыми людьми".
(Рымашевский).
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Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский и Юрий Губаревич пробудут в США до конца недели. На выходных запланированы встречи с белорусской диаспорой в Вашингтоне и Нью-Йорке.
15:13 18/05/2018
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