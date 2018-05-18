Лидеры белорусских оппозиционных партий Анатолий Лебедько (ОГП), Виталий Рымашевский (БХД) и Юрий Губаревич (Движение «За Свободу») проводят встречи с американскими государственными служащими, политиками и экспертной сообществом.





Среди прочего, у белорусских оппозиционных лидеров запланированы встречи с конгрессменами Джоном Шимкусом и Кристофером Смитом, автором акта о демократии в Беларуси; представителями Государственного департамента, Национального демократического и Международного республиканского институтов, заместителем руководителя Международного вещания США Джеффри Тримблом. Анатолий Лебедько также посетил «Голос Америки» и дал интервью телеканалу «Настоящее Время».









В четверг, 17 мая, в офисе Фонда Маршалла политики провели встречу с общественностью, где рассказали о цели своего визита и ожидания от него. Публикуем основные тезисы из этой встречи.





1. Инвестируя в Лукашенко - легко все потерять





"Многолетние инвестиции в демократические изменения в Беларуси дали результат. Сегодня 30-40% белорусов поддерживают Запад, и это результат западной помощи. А Лукашенко - как погода: сегодня солнце, завтра дождь. Инвестируя в Лукашенко - легко все потерять".





(Лебедько).





2. Режим будет меняться





"Лукашенко, возможно, готовит мягкую смену власти. Недаром он заявил о референдуме. После войны в Украине он понял, что россияне могут прийти и оккупировать страну. У него есть дети и внуки, и он волнуется за их судьбу".





(Рымашевский).





3. Теперь появилось окно возможностей





"Вместе с тем поддержка Западом гражданского общества, партий, СМИ уменьшилась. Всегда так: чем меньше шансов на перемены - тем больше поддержка оппозиции. Если мы в тюрьме - политикам на Западе проще обосновать позицию. Но мы ничего не можем сделать из тюрьмы".





(Рымашевский).





4. Новый закон о СМИ преследует цель подавить свободу слова в Беларуси





"Такого наступления на интернет не было никогда. Постоянно задерживают и штрафуют журналистов. Необходима поддержка независимых СМИ. Необходимо открыть цифровой телеканал и белорусскую редакцию «Голоса Америки».





(Рымашевский).









5. Необходимо сотрудничество и единая позиция Вашингтона и Брюсселя по отношению к Беларуси





"Ранее для европейцев Лукашенко был последним диктатором Европы, потом стал предпоследним, а потом уже и не совсем не диктатор. Лукашенко этим пользуется, вопросы свободы и прав человека отошли на задний план".





(Лебедько).





6. Россия усиливает свое присутствие в Беларуси





"Попытки Лукашенко наладить сотрудничество с Западом были замечены Россией, и она пытается усиливать свое присутствие в Беларуси. Сильное российское влияние идет через российскую православную церковь. Российские масс-медиа еженедельно смотрит минимум 2/3 населения. Много российских агентов влияния в белорусском армии и КГБ".





(Губаревич).





7. Имя самого популярного политика в Беларуси - не Лукашенко





"Его имя - Владимир Путин. Лукашенко понимает, что результатом 4-го срока Путина может стать межгосударственная система управления странами, в том числе Беларусью. Путин создает новую систему под себя".





(Губаревич).





8. Отношения Лукашенко и Путина - война за длину поводка





"Лукашенко постоянно пытается длину увеличить, но поводок остается. Подталкивать его нужно в любом случае".





(Лебедько).





9. Белорусская оппозиция поддерживает санкции против России





"Санкции против Лукашенко не работали, когда не было санкций против России. Чем слабее Россия - тем сильнее страны вокруг нее".





(Рымашевский).





10. Для нас очень важно единство





"Мы планируем выдвигать единого кандидата на президентских выборах и строить коалицию. Успешная акция 25 марта - это тоже результат нашего сотрудничества с новыми людьми".





(Рымашевский).





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Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский и Юрий Губаревич пробудут в США до конца недели. На выходных запланированы встречи с белорусской диаспорой в Вашингтоне и Нью-Йорке.