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Лукашенко - как погода: сегодня солнце, завтра дождь

10 тезисов из выступлений белорусской оппозиции в США.

Лукашенко - как погода: сегодня солнце, завтра дождь
Лидеры белорусских оппозиционных партий Анатолий Лебедько (ОГП), Виталий Рымашевский (БХД) и Юрий Губаревич (Движение «За Свободу») проводят встречи с американскими государственными служащими, политиками и экспертной сообществом.

Среди прочего, у белорусских оппозиционных лидеров запланированы встречи с конгрессменами Джоном Шимкусом и Кристофером Смитом, автором акта о демократии в Беларуси; представителями Государственного департамента, Национального демократического и Международного республиканского институтов, заместителем руководителя Международного вещания США Джеффри Тримблом. Анатолий Лебедько также посетил «Голос Америки» и дал интервью телеканалу «Настоящее Время».


В четверг, 17 мая, в офисе Фонда Маршалла политики провели встречу с общественностью, где рассказали о цели своего визита и ожидания от него. Публикуем основные тезисы из этой встречи.

1. Инвестируя в Лукашенко - легко все потерять

"Многолетние инвестиции в демократические изменения в Беларуси дали результат. Сегодня 30-40% белорусов поддерживают Запад, и это результат западной помощи. А Лукашенко - как погода: сегодня солнце, завтра дождь. Инвестируя в Лукашенко - легко все потерять".

(Лебедько).

2. Режим будет меняться

"Лукашенко, возможно, готовит мягкую смену власти. Недаром он заявил о референдуме. После войны в Украине он понял, что россияне могут прийти и оккупировать страну. У него есть дети и внуки, и он волнуется за их судьбу".

(Рымашевский).

3. Теперь появилось окно возможностей

"Вместе с тем поддержка Западом гражданского общества, партий, СМИ уменьшилась. Всегда так: чем меньше шансов на перемены - тем больше поддержка оппозиции. Если мы в тюрьме - политикам на Западе проще обосновать позицию. Но мы ничего не можем сделать из тюрьмы".

(Рымашевский).

4. Новый закон о СМИ преследует цель подавить свободу слова в Беларуси

"Такого наступления на интернет не было никогда. Постоянно задерживают и штрафуют журналистов. Необходима поддержка независимых СМИ. Необходимо открыть цифровой телеканал и белорусскую редакцию «Голоса Америки».

(Рымашевский).


5. Необходимо сотрудничество и единая позиция Вашингтона и Брюсселя по отношению к Беларуси

"Ранее для европейцев Лукашенко был последним диктатором Европы, потом стал предпоследним, а потом уже и не совсем не диктатор. Лукашенко этим пользуется, вопросы свободы и прав человека отошли на задний план".

(Лебедько).

6. Россия усиливает свое присутствие в Беларуси

"Попытки Лукашенко наладить сотрудничество с Западом были замечены Россией, и она пытается усиливать свое присутствие в Беларуси. Сильное российское влияние идет через российскую православную церковь. Российские масс-медиа еженедельно смотрит минимум 2/3 населения. Много российских агентов влияния в белорусском армии и КГБ".

(Губаревич).

7. Имя самого популярного политика в Беларуси - не Лукашенко

"Его имя - Владимир Путин. Лукашенко понимает, что результатом 4-го срока Путина может стать межгосударственная система управления странами, в том числе Беларусью. Путин создает новую систему под себя".

(Губаревич).

8. Отношения Лукашенко и Путина - война за длину поводка

"Лукашенко постоянно пытается длину увеличить, но поводок остается. Подталкивать его нужно в любом случае".

(Лебедько).

9. Белорусская оппозиция поддерживает санкции против России

"Санкции против Лукашенко не работали, когда не было санкций против России. Чем слабее Россия - тем сильнее страны вокруг нее".

(Рымашевский).

10. Для нас очень важно единство

"Мы планируем выдвигать единого кандидата на президентских выборах и строить коалицию. Успешная акция 25 марта - это тоже результат нашего сотрудничества с новыми людьми".

(Рымашевский).

***

Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский и Юрий Губаревич пробудут в США до конца недели. На выходных запланированы встречи с белорусской диаспорой в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Радио Свобода
15:13 18/05/2018






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