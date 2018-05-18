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Зампред КНР приедет в Беларусь

Зампред Китайской Народной Республики Ван Цишань посетит нашу страну в конце мая.

Он проведет переговоры с президентом Лукашенко. Позднее белорусский президент полетит в Китай на саммит ШОС, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин Ван Цишаня пригласил премьер Кобяков. Это будет первый официальный зарубежный визит заместителя председателя КНР после его избрания.


Цуй Цимин также рассказал, что на встрече с Лукашенко обсуждалось развитее сотрудничества между странами.

- Мы дали высокую оценку результатам и успехам развития наших отношений во всех сферах. Отметили высокий уровень визитов, политического взаимодоверия, в деловой, гуманитарной и других сферах сотрудничества. Очень важна взаимоподдержка по вопросам, которые касаются коренных интересов наших государств. Мы также уделили большое внимание дальнейшему развитию индустриального парка "Великий камень", - цитирует посла БЕЛТА.

14:57 18/05/2018






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