Зампред КНР приедет в Беларусь

Он проведет переговоры с президентом Лукашенко. Позднее белорусский президент полетит в Китай на саммит ШОС, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.





Как сообщил посол Китая в Беларуси Цуй Цимин Ван Цишаня пригласил премьер Кобяков. Это будет первый официальный зарубежный визит заместителя председателя КНР после его избрания.









Цуй Цимин также рассказал, что на встрече с Лукашенко обсуждалось развитее сотрудничества между странами.





- Мы дали высокую оценку результатам и успехам развития наших отношений во всех сферах. Отметили высокий уровень визитов, политического взаимодоверия, в деловой, гуманитарной и других сферах сотрудничества. Очень важна взаимоподдержка по вопросам, которые касаются коренных интересов наших государств. Мы также уделили большое внимание дальнейшему развитию индустриального парка "Великий камень", - цитирует посла БЕЛТА.