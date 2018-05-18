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Почему Лукашенко вынужден продавать по чайной ложке в «страшно бедной стране»

Визит в Таджикистан — это попытка реализовать стратегию продажи по чайной ложке, как когда-то сформулировал Лукашенко. То есть, всюду, где это возможно, продвигать белорусский экспорт.

Почему Лукашенко вынужден продавать по чайной ложке в «страшно бедной стране»
Такое мнение высказал в комментарии "Солидарности" политический обозреватель Александр Класковский, подводя итоги поездки Лукашенко в Душанбе.

По его словам, в экономических взаимоотношениях с Душанбе есть свои минусы:

— С одной стороны, Таджикистан не самый удобный и перспективный партнер. Во-первых, далеко находится, логистика непростая и дорогая сама по себе. Во-вторых, эта страна страшно бедная даже по постсоветским меркам. У них примерно в шесть раз ниже ВВП на душу населения, чем в Беларуси.


И плюсы:

— Оборотная сторона этой медали заключается в том, что тамошний рынок не очень привередлив. Поэтому туда неплохо идет белорусская техника, холодильники и некоторые другие товары. В Таджикистане даже открыли небольшое сборочное производство тракторов «Беларус». 

Александр Класковский подчеркнул, что товарооборот между двумя странами хотя и невелик, но он в последнее время растет. И главное — демонстрирует большое положительное сальдо.

Собеседник также обратил внимание на следующий аспект:

— На этот форум приглашали и бизнесменов из Афганистана и ряда других центрально-азиатских стран. Есть такой план — превратить Таджикистан в площадку для продвижения белорусского экспорта на рынки соседних с ним стран.


При том, по мнению политического обозревателя, как и в случае с Таджикистаном, особо обольщаться перспективами завоевания афганских рынков не приходится, поскольку Афганистан еще беднее.

Поиск покупателей на столь отдаленных расстояниях — вынужденная мера, считает эксперт. На европейских рынках, казалось бы, таких близких, продукция нереформированных белорусских предприятий не пользуется спросом и куда выше запросы к качеству.

— Опять же, если вспоминать наказы главы государства, нужно идти туда, где нас принимают. Такая стратегия в данном случае работает. Объемы экспорта, безусловно, не впечатляют. Но это лучше, чем ничего. Это в какой-то степени и решение задачи наращивания экспорта, и его диверсификации. Ведь проблемы с доступом на российский рынок не исчезают, а напротив, как мы видим на примере очередной молочной войны, обостряются, — подытожил Александр Класковский. 

14:51 18/05/2018






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