По его словам, в экономических взаимоотношениях с Душанбе есть свои минусы:





— С одной стороны, Таджикистан не самый удобный и перспективный партнер. Во-первых, далеко находится, логистика непростая и дорогая сама по себе. Во-вторых, эта страна страшно бедная даже по постсоветским меркам. У них примерно в шесть раз ниже ВВП на душу населения, чем в Беларуси.









И плюсы:





— Оборотная сторона этой медали заключается в том, что тамошний рынок не очень привередлив. Поэтому туда неплохо идет белорусская техника, холодильники и некоторые другие товары. В Таджикистане даже открыли небольшое сборочное производство тракторов «Беларус».





Александр Класковский подчеркнул, что товарооборот между двумя странами хотя и невелик, но он в последнее время растет. И главное — демонстрирует большое положительное сальдо.





Собеседник также обратил внимание на следующий аспект:





— На этот форум приглашали и бизнесменов из Афганистана и ряда других центрально-азиатских стран. Есть такой план — превратить Таджикистан в площадку для продвижения белорусского экспорта на рынки соседних с ним стран.









При том, по мнению политического обозревателя, как и в случае с Таджикистаном, особо обольщаться перспективами завоевания афганских рынков не приходится, поскольку Афганистан еще беднее.