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"Миротворческая" операция РФ предусматривалась на всей территории Украины

Экс-командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк заявил, что он с Януковичем не имели никакого отношения к захвату Крыма в 2014 году.

Об этом он сам отметил в ходе допроса по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева, пишет Укринформ.

"Ни я, ни Янукович не имели никакого отношения к событиям в Крыму" - отметил экс-руководитель ВВ.

На вопрос прокурора было ли известно свидетелю о захвате Крыма силами РФ в марте 2014 года, Шуляк сообщил, что ему о захвате воинских частей в Крыму российскими военнослужащими было неизвестно. И заметил, что с Януковичем все разговоры касались только обсуждения возможности "миротворческой операции с применением вооруженных сил РФ".


Он заявил, что никакие другие вопросы, в частности обсуждение ситуации в Крыму, Шуляк с Януковичем не обсуждал.

В то же время судья Девятко заметил, что в тексте обращения Януковича в 2014 году содержалась информация от экс-президента о событиях в Крыму.

Со своей стороны Шуляк заявил, что им было известно "что происходило под Корсунем и в Крыму". По мнению экс-руководителя внутренних войск, в Крыму в 2014 году существовала угроза "вторжения незаконных воинских формирований" на территорию полуострова на "поезде дружбы". При этом Шуляк уточнил, что о "поезде дружбы" он слышал из СМИ.

"Я не имею никакого отношения к ВС РФ. Не знаю об их использовании. И в договоре, и в обращении говорилось не о Крыме, а о всей стране. Миротворческая операция предусматривалась на территории всей Украины" - заявил Шуляк.

14:40 18/05/2018






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