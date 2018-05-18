Об этом он сам отметил в ходе допроса по делу о госизмене Януковича в Оболонском райсуде Киева, пишет Укринформ





"Ни я, ни Янукович не имели никакого отношения к событиям в Крыму" - отметил экс-руководитель ВВ.





На вопрос прокурора было ли известно свидетелю о захвате Крыма силами РФ в марте 2014 года, Шуляк сообщил, что ему о захвате воинских частей в Крыму российскими военнослужащими было неизвестно. И заметил, что с Януковичем все разговоры касались только обсуждения возможности "миротворческой операции с применением вооруженных сил РФ".









Он заявил, что никакие другие вопросы, в частности обсуждение ситуации в Крыму, Шуляк с Януковичем не обсуждал.





В то же время судья Девятко заметил, что в тексте обращения Януковича в 2014 году содержалась информация от экс-президента о событиях в Крыму.





Со своей стороны Шуляк заявил, что им было известно "что происходило под Корсунем и в Крыму". По мнению экс-руководителя внутренних войск, в Крыму в 2014 году существовала угроза "вторжения незаконных воинских формирований" на территорию полуострова на "поезде дружбы". При этом Шуляк уточнил, что о "поезде дружбы" он слышал из СМИ.





"Я не имею никакого отношения к ВС РФ. Не знаю об их использовании. И в договоре, и в обращении говорилось не о Крыме, а о всей стране. Миротворческая операция предусматривалась на территории всей Украины" - заявил Шуляк.