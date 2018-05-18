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Лукашенко вызвал посла Китая, чтобы «посоветоваться»

Накануне июньской поездки в Китай.

Александр Лукашенко провел встречу с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, где обсудил подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао и развитие белорусско-китайских отношений в целом, сообщает БЕЛТА.

— Я попросил вас приехать ко мне, чтобы прежде всего посоветоваться по некоторым вопросам наших отношений накануне моего визита в Циндао. У нас заседание ШОС. И накануне моей поездки в КНР в Беларуси будет человек, который занимает второй пост в иерархии Китайской Народной Республики.


Мы также обсудим с ним вопросы белорусско-китайских взаимоотношений. А поскольку вы человек самый посвященный из всех китайских граждан в наши отношения, владеете всей полнотой информации, я также хотел бы обсудить с вами ряд моментов не только накануне этого визита в КНР, но и поговорить о стратегии наших отношений.

Глава государства отметил, что хотел бы обсудить с послом до встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином вопросы, которые имеют очень важное значение в отношениях Китая и Беларуси:

— Мы очень близки, мы имеем стратегический уровень сотрудничества. Этим все сказано. Поэтому я хотел бы, чтобы кое-что вы мне рассказали, что-то я вам расскажу, чтобы подготовить эти контакты на высоком и высшем уровне, чтобы они были продуктивны.

А также предложил обсудить и проблемные вопросы:

— Мы их обсудим. Без проблем не бывает. Потому что масштаб сотрудничества очень большой, особенно в «Великом камне». Хотел бы услышать вашу точку зрения, ваше видение. Может, мы где-то недорабатываем. Особенно с нашей стороны. Мы учтем это в сотрудничестве с вами.

 

14:17 18/05/2018






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