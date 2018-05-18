Шендерович: Да, мы уголовника поставим вице-премьером. Съели?
Известный публицист – о новом правительстве, которое формируется в России. В частности, Виталии Мутко в качестве вице-премьера по строительству.
― Его назначение вице-премьером означает: вот — пример! ― рассуждает Виктор Шендерович на Эхе Москвы. ― Вы можете воровать, можете нарушать законы и попадаться. Вам не просто ничего не будет, вы будете вознаграждены. Это ясный сигнал. Это правила игры.
Собственно, они такие и были. Но назначение новое, демонстративное – это сигнал с одной стороны номенклатуре, с другой стороны — сигнал дорогому Западу: нам плевать, что вы о нас думаете. Нам по барабану, что вы думаете. Что вы напишете. Нам по барабану.
Мы демонстрируем такую крутизну свою. Да, мы уголовника поставим вице-премьером. Съели? Ничего сделать не можете? О, как круто. Путин всех обыграл. Вот уровень разговора, интонация разговора. Вот правила игры в номенклатуре, по которым будет жить страна.
Как там со строительством будет, как уже успели пошутить — сколько будет добавлено мельдония в бетон – это уже отдельный вопрос.
Никого это особенно сейчас не волнует. Дело не в том, что он на строительство именно, а не на сельское хозяйство. Повторяю, хоть на кинематограф. Дело в ясном сигнале в элиту.
Вот — есть такие ясные сигналы типа дела Малобродского, типа судьбы Мутко… Вот судьба Мутко, судьба Малобродского. Это ясные сигналы о правилах, по которым будет жить страна.
Источник: "Солидарность"
13:48 18/05/2018
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