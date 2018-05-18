Татьяна Северинец: Идет сдача Витебской области «русскому миру»





Активность казаков на фоне тотального запрета на всякого рода оппозиционные мероприятия не осталась без внимания демократических активистов в Витебске.





Поводом для обращения стало мероприятие, устроенное 21 апреля общиной общественного объединения «Белорусское казачество» на витебском рынке «Центральный», в ходе которого состоялся концерт с песнями из репертуара казаков. Также собирали деньги на «хорошие казацкие дела».

Ответ на обращение Северинец пришел за подписью начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Натальи Шиенок. Руководитель отдела никаких нарушений со стороны организации казаков не заметила. Мол, все происходило "согласно планам подготовки и проведения ярмарки", "нарушения общественного порядка не зафиксированы", "жалобы отсутствуют", "сведения о фактах разжигания вражды между белорусами и россиянами отсутствуют".

На первый взгляд кажется, ничего экстраординарного не случилось. Ну выступили граждане, одетые казаками, в общественном месте с разрешения своего бывшего атамана, а теперь директора рынка Василия Романенко. Все хорошо, если бы не дурная слава, которую в последнее время приобрела часть российских казачьих образований своим участием в событиях на востоке Украины. Да и в самой России, где власть использует казаков для борьбы с оппозиционной общественностью.

Еще на слуху события 5 мая на Пушкинской площади в Москве, когда люди в казачьей одежде с нашивками Центральной казачьей армии нагайками разгоняли несанкционированную акцию российского оппозиционера Алексея Навального. После разгона выяснилось, что власти столицы Российской Федерации в течение трех лет оплачивали тренировки казаков по разгону митингов. Обучение стоило мэрии около 16 миллионов российских рублей.

Мы попросили прокомментировать Татьяну Северинец ответ, полученный ею из идеологического отдела горисполкома:

- Только в Витебске зарегистрированы две организационные структуры казаков, а сколько по области и стране ... Я считаю, что для Витебщины, для Беларуси рост количества зарегистрированных пророссийских органи ий неслучаен. Со стороны власти для них здесь - полная свобода. Все это опасно. Опасно в смысле Донецко-Луганского сценария. Очень опасно! Как только даст слабину нынешний руководитель, в тот самый момент будет заявлено: «Витебск - наш!» Как я чувствую, идет какая-то отвратительная сдача Витебской области «русскому миру».

Из ответа горисполкома следует, что никаких законов казаки не нарушили. Я считаю, что власти не то, что бы не видят опасности, а, скорее, способствуют этому процессу, они хотят его. Так сказать, власти свидетельствуют свою лояльность: мы уже тепленькие - бери нас в свои объятия, «русский мир». Мое такое отношение следует из неприятия той идеологической политики, проводимой в Витебске городскими властями, прокуратурой, учреждениями культуры.

Своим обращением в горисполком я хотела обратить внимание властей на то, что игра в толерантность с пророссийскими силами в наших условиях несет опасность и разжигает вражду в обществе. Власти не реагируют ни на концерты сторонника Новороссии Виктора Калины, ни на георгиевские ленты и Российский триколор, ни на военизированные лагеря для белорусских детей ... Не отреагировали они должным образом и на мое обращение. Не отреагировали в тот момент, когда возникает реальная опасность для нашей независимости. И это не что иное, как неосознанная, а скорее намеренная идеологическая слепота тех структур, которые должны отслеживать и реагировать на реальные процессы, происходящие в обществе.

То обстоятельство, что даже после событий в Восточной Украине, власти в Беларуси продолжают потворствовать иностранным общественным заявлениям и образованиям, начинает беспокоить не только членов оппозиционных партий, но и рядовых граждан. Комментарии в интернете под сообщениями о концерте на витебском рынке «Центральный» впечатляют. Передаю один из них: