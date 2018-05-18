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Прокурор оскорблен: в Дубровно прошли обыски в квартире активиста ОГП и в доме его матери

Как сообщает «Витебская весна», в квартире Дубровенского активиста Объединенной гражданской партии Михаила Чамураки прошел обыск, изъяты ноутбук и системный блок компьютера.

Одновременно вторая бригада, состоявшая из двух местных сотрудников и одного из Витебска (в штатском) описала имущество в доме, где проживает мать активиста. У женщины, инвалида 2-й группы, подскочило давление, ей вызвали скорую.

Михаилу предъявили документ, из которого следовало, что обыск проводится в связи с ведением уголовно-процессуальных действий по ст. 188, ч. 2 и ст. 369 УК РБ. Сказали, что проводится проверка заявления дубровенского прокурора Потеева об оскорблении его Михаилом Чамуракам в сети «Одноклассники».

Сотрудники органов изъяли ноутбук и системный блок компьютера. Причем в ноутбуке содержится вся необходимая Михаилу для работы информация, в том числе договоры с контрагентами, электронную подпись к банковскому счету - Михаил является индивидуальным предпринимателем и ведет хозяйственную деятельность. Он сообщил об этом сотрудникам, но изъять нужную информацию ему не разрешили.

Одновременно обыск начался и в доме, где проживает мать активиста. Женщина находилась дома одна. У нее подскочило давление, оно не помнит ни что изъяли, ни что подписывала. По словам дочери, которая пришла позже, пенсионерку после перенесенного стресса и унижения буквально трясло. По ее словам, посетители копались во всех личных вещах, даже в макаронах (!).
13:20 18/05/2018






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