Одновременно вторая бригада, состоявшая из двух местных сотрудников и одного из Витебска (в штатском) описала имущество в доме, где проживает мать активиста. У женщины, инвалида 2-й группы, подскочило давление, ей вызвали скорую.





Михаилу предъявили документ, из которого следовало, что обыск проводится в связи с ведением уголовно-процессуальных действий по ст. 188, ч. 2 и ст. 369 УК РБ. Сказали, что проводится проверка заявления дубровенского прокурора Потеева об оскорблении его Михаилом Чамуракам в сети «Одноклассники».





Сотрудники органов изъяли ноутбук и системный блок компьютера. Причем в ноутбуке содержится вся необходимая Михаилу для работы информация, в том числе договоры с контрагентами, электронную подпись к банковскому счету - Михаил является индивидуальным предпринимателем и ведет хозяйственную деятельность. Он сообщил об этом сотрудникам, но изъять нужную информацию ему не разрешили.





Одновременно обыск начался и в доме, где проживает мать активиста. Женщина находилась дома одна. У нее подскочило давление, оно не помнит ни что изъяли, ни что подписывала. По словам дочери, которая пришла позже, пенсионерку после перенесенного стресса и унижения буквально трясло. По ее словам, посетители копались во всех личных вещах, даже в макаронах (!).