Заславские чиновники послали заявителей "Островецкого шляха"... в Минск
В ответе они пишут, что активисты к ним обращались зря, подавать заявку нужно в Минский райисполком: "Дополнительно сообщаем, что при подаче заявления в Заславский горисполком специалистом Вам было разъяснено о том, что заявление о проведении массового мероприятия на территории Минского района, в том числе г. Заславля, подаётся в Минский райисполком".
Ответ поместил на своей странице в Facebook заместитель председателя Белорусской партии "Зелёные" Дмитрий Кучук. Он отмечает, что "при подаче [в горисполком в Заславль] сказали, что направят заявку в Минск". Получается, что не отправили. Кучук делает вывод, что "формально запрета нет".
Начало общественной кампании "Островецкий шлях" был анонсирован в начале апреля. Её цель — добиться прекращения строительства АЭС в Островецком районе. 26 числа каждого месяца планируется проводить уличные акции в городах между Минском и Островцом. Первым городом, в котором должна была состояться акция, назначили Заславль. Заявку на митинг и шествие подали 11 мая.
Источник: "Еврорадио"
13:09 18/05/2018
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