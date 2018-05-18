Ответ поместил на своей странице в Facebook заместитель председателя Белорусской партии "Зелёные" Дмитрий Кучук. Он отмечает, что "при подаче [в горисполком в Заславль] сказали, что направят заявку в Минск". Получается, что не отправили. Кучук делает вывод, что "формально запрета нет".





Начало общественной кампании "Островецкий шлях" был анонсирован в начале апреля. Её цель — добиться прекращения строительства АЭС в Островецком районе. 26 числа каждого месяца планируется проводить уличные акции в городах между Минском и Островцом. Первым городом, в котором должна была состояться акция, назначили Заславль. Заявку на митинг и шествие подали 11 мая.