Трамп пожертвовал свою зарплату на лечение ветеранов





«В соответствии со своим обещанием в ходе предвыборной кампании президент жертвует свою зарплату (на благотворительность)…





Свой заработок за I квартал 2018 года он пожертвовал министерству по делам ветеранов на их медицинские программы», - сказала Сандерс журналистам.





Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен.





Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп.





Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.





Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов в год на развлечения.





Помимо этого, на безопасность и поездки президента, в том числе и в отпуск, тратятся десятки миллионов долларов в год.