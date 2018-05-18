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Трамп пожертвовал свою зарплату на лечение ветеранов

Президент США Дональд Трамп пожертвовал зарплату за январь-март министерству по делам ветеранов, сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В соответствии со своим обещанием в ходе предвыборной кампании президент жертвует свою зарплату (на благотворительность)…

Свой заработок за I квартал 2018 года он пожертвовал министерству по делам ветеранов на их медицинские программы», - сказала Сандерс журналистам.

Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен.

Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп.

Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.

Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов в год на развлечения.

Помимо этого, на безопасность и поездки президента, в том числе и в отпуск, тратятся десятки миллионов долларов в год.

13:05 18/05/2018






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