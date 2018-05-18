Причина прозаична: в основном зале парламента идет ремонт. К сожалению, нам пока неизвестно, кто подрядчик, какова цена вопроса и т. д. Знаем, к примеру, что в том же здании в 2015 году власти были готовы заплатить 26,5 тыс. рублей (с учетом деноминации) за ремонт отделения Беларусбанка. Но о цене ремонта Овального зала данных пока нет.





Зато мы узнали, какие еще государственные офисы планируется отремонтировать и сколько государство готово за это заплатить.





С Домом правительства соединены офисы Минобразования и МНС (ул. Советская, 9). Объявлен тендер на капитальный ремонт с модернизацией части этого здания. Цена вопроса — 48 663 рубля. Деньги, конечно, найдут и для Минфина (ул. Советская, 7): оштукатуривание фасада за 35 тыс. Это еще не все. На ремонт кабинетов, туалетов и других мест общего пользования — 100 тыс. рублей.





В этом же районе есть здание (ул. Берсона, 1а), в котором расположены Национальный центр правовой информации, Национальный центр законодательства и правовых исследований, Информационный центр Минэкономики. Здесь будет обновлен водопровод за 20 тыс. рублей. А еще около 30,3 тыс. планируется потратить на ремонт кабинетов. Чуть поодаль офис Минжилкомхоза (ул. Берсона, 16) обретет новый фасад за 30 тыс. и отремонтированные санузлы вместе с другими местами общего пользования за 40,8 тыс. рублей.





Фасад отремонтируют и на Коллекторной, 10. Здесь находятся Минюст и Минприроды. Цена вопроса — 35 тыс.









Офис Комитета госконтроля (ул. Маркса, 1, 3) обновят снаружи за 15 тыс. рублей. А ремонт фасада Министерства иностранных дел (ул. Ленина, 19) обойдется в 180 тыс. Внешнеполитическое ведомство также получит текущий ремонт мест общего пользования и кабинетов ценой 50 тыс. рублей.





В свою очередь, офис Минтруда и соцзащиты (пр. Победителей, 23, к. 2) должен будет стать более доступным для граждан. Здесь планируется модернизация здания и прилегающей территории для обустройства безбарьерной среды. Сумма — 567 155 рублей.





Не обойден вниманием и Минсельхозпрод (ул. Кирова, 15), для которого власти намерены выделить на капитальный ремонт кровли и фасада 570 тыс. рублей.





В офисном здании на пр. Победителей, 7, где в том числе находится Минское представительство Постоянного комитета Союзного государства, проведут модернизацию систем пожарной защиты примерно за 86,4 тыс. рублей. Там же отремонтируют инженерные системы за 10 тыс. Плюс будет ремонт кровли за 50 тыс. и замена водоотливных лотков за 15 тыс. рублей.





Знаменитую «Ромашк а пр. Победителей, 14 (здание «БелЭКСПО» у площади Государственного флага) тоже обновят снаружи за 25 тыс. Напомним, что этим зданием заведует Главное хозяйственное управление Управления делами президента Республики Беларусь.





Совет республики (бывшая Нацбиблиотека со старой «десятки» на Красноармейской, 9) ждет текущий ремонт кабинетов, мест общего пользования и санузлов за 15 тыс. рублей.





Таков примерный список трат на ремонты государственной важности, которые планируются в ближайшем будущем.