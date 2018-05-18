«Вечерний Могилев» в очередной раз прошелся по правам человека – на этот раз в номере 39 за 16 мая досталось женщинам.





Доктор теологии Владислав Волохович, которому «Вечерка» выделила более четверти своей полосы, в статье «Маски цивилизации смерти: феминизм» заявил, что «по своей природе женщина привязана к домашнему очагу, ведь именно она рожает детей, и говорить о полной свободе женщины невозможно. Поэтому одним из главных заданий феминисток стало освобождение женщин от деторождения».





Далее по тексту господин Волохович рассказывает про то, как хитрый всемирный план феминисток разрешить аборты снизил деторождаемость. Ему не нравится, что «феминистки провозгласили идею о том, что женщина имеет право распоряжаться своим животом, имеет право выбора, сохранять беременность или нет».





«Женщины в развитых странах получили полную свободу для самореализации, а на страны, где права женщин ограничены, оказывается мощное давление международных организаций. А нужна были ли эта свобода? От неё пострадали сами женщины, которые теперь стали во всем похожи на мужчин», сожалеет Волохович





Он обвиняет феминизм в кризисе семьи, увеличении гражданских браков, кризисе отцовства, а также высоком уровне самоубийств и алкоголизма в Беларуси.





Досталось и ЛГБТ – по мнению автора, гомосексуалистами чаще всего становятся дети, которые выросли в семьях без отца.





Правозащитник Александр Бураков, который наткнулся на текст, считает, пишет mspring.online , что и автор, и «Вечерний Могилев» запутались в своих обвинениях:









— Лучше всего «Вечерку» не читать, конечно. Мне кажется, что это вредно для психического здоровья. В этой ситуации абсурд в том, что текст про вред борьбы за права женщин опубликован в газете, где главным редактором является женщина. Почему тогда Владимир Волохович не посоветует ей передать управление газетой мужчине, а самой плотнее заняться семьей? – прокомментировал материал Бураков.



