Активистов вновь начали досматривать на границе: теперь Шумченко

-- Через некоторое время вышел другой пограничник и указал, чтобы свой автомобиль я поставил в сторону «по причине разбирательства и возникновения вопросов, которые должен решить старший смены». Так мы простояли минут 30 и стало понятно, что всё это не рядовой случай и просто так не закончится. Так оно и случилось. Через некоторое время снова подошёл пограничник и сказал, чтобы ехал к таможне. Обычно никогда вопросов и с таможней не возникало, но тут всё было иначе - вышел какой-то сотрудник и велел мне загнать машину в бокс для детального осмотра. Когда спросил причину, ответили, мол, согласно Таможенному кодексу имеют право проводить выборочный контроль.





Отогнал авто в бокс. Туда пришли двое пограничников, один таможенник и один гражданский, который предъявил на мою просьбу красную корочку, где было написано, что он из пограничной службы (думаю это был специальный службист ). Меня заставили всё выгрузить из авто и приступили к осмотру. Отмечу, что было всё корректно, однако мне от того не было легче, потому как возможные провокации и прочие гадости никто не отменял. Против меня уже фабриковали грязное уголовное дело в 2005 году и мне хорошо известны методы работы властей.





Порядка часа ушло на досмотр, более того меня лично обыскали металлоискателем (тут вспомнил "славные" времена жодинской тюрьмы). Покопавшись в наших вещах и ничего не найдя запретного, представитель таможни удалился составлять акт осмотра. Всё это время авто стояло в боксе и мы ждали на улице.





Спустя минут 50 принесли акт, я расписался и был отпущен с чистой совестью на свою Родину. Но могло быть и по-другому.





Напомним, что практика углубленных таможенных досмотров политических и общественных активистов активно практиковалась лет десять назад, но потом прекратилась. Однако в нынешнем году таможню вновь подключили к «политической борьбе», натравив на активистов независимого профсоюза РЭП, против лидеров которого возбуждено уголовное дело. Шумченко к РЭП никакого отношения не имеет, но он возглавляет самую буйную предпринимательскую организацию.









-- Если делать выводы, то мне абсолютно ясно, что моя фамилия внесена в базу для особого контроля на границе. Так было уже в моей жизни в 2005 году после акций протеста предпринимателей, когда просто так границу не проходил (всегда через досмотры). Но, начиная с 2006 года и по сей момент больше досмотров не было, и тут снова началось, значит где-то кому-то серьёзно перешёл дорогу в своей общественной деятельности, -- говорит лидер «Перспективы». -- В такие моменты чувствуешь себя паршиво и по-скотски, ибо нимаешь, что тебе дают ясно понять, мол сделаем всё, что захотим с тобой. Это в очередной раз свидетельствует о том, насколько опасна публичная деятельность в Беларуси, если идёшь против течения и отстаиваешь права людей. В прошлом году схватили средь бела дня и кинули в тюрьму, сейчас внесли в списки на досмотр на границе. А завтра, что...





Уверен, что оперативные мероприятие в отношении меня проводятся регулярно, поэтому ничего хорошего не жду, провокации могут быть где и когда угодно и вчерашний случай на границе тому подтверждение.



