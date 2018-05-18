Широкой аудитории она известна как ведущая программы «Дача» на телеканале «Беларусь 1». На могилевском телевидении Ларина работает уже 15 лет, ранее она даже возглавляла его.





На этом же ТВ периодически ведет программу про молодежь дочь Лариной – Елена Хроменкова.





В своем первом интервью в качестве директора Ларина заявила, что у ТРК «все получается»:





— Студия работала и работает очень хорошо. 40% вещания в эфире — это наши собственные проекты. У нас все получается.





Ранее пост директора ТРК занимала Ирина Акулович, которую в начале апреля назначили директором в информационное агентство БелТА.





По информации «Могилевской весны» , начальство долгое время не могло определиться с новым директором – среди возможных кандидатов назывался чиновник отдела идеологии и главред ТВ Андрей Скоробогатов. Интересно, что Ларина из подчиненной Скоробогатова за один день стала его начальницей.



