Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Армении вице-премьеры сократили себе автопарк

Вице-премьеры Армении сократили предусмотренный им законом автопарк.

"Офису первого вице-премьера выделено пять автомобилей, однако мы приняли решение отказаться от трех из них, офис вице-премьера Тиграна Авиняна также отказался от двух из четырех предусмотренных для него автомобилей", - сказал вице-премьер Арарат Мирзоян на заседании правительства в четверг.

Он также, пишет interfax.by призвал министров изучить возможность сокращения автопарка.


8 мая премьер-министром Армении был избран лидер протестного движения Никол Пашинян.


09:49 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё