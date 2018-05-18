В Армении вице-премьеры сократили себе автопарк
Вице-премьеры Армении сократили предусмотренный им законом автопарк.
"Офису первого вице-премьера выделено пять автомобилей, однако мы приняли решение отказаться от трех из них, офис вице-премьера Тиграна Авиняна также отказался от двух из четырех предусмотренных для него автомобилей", - сказал вице-премьер Арарат Мирзоян на заседании правительства в четверг.
Он также, пишет interfax.by призвал министров изучить возможность сокращения автопарка.
8 мая премьер-министром Армении был избран лидер протестного движения Никол Пашинян.
09:49 18/05/2018
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