В Армении вице-премьеры сократили себе автопарк

"Офису первого вице-премьера выделено пять автомобилей, однако мы приняли решение отказаться от трех из них, офис вице-премьера Тиграна Авиняна также отказался от двух из четырех предусмотренных для него автомобилей", - сказал вице-премьер Арарат Мирзоян на заседании правительства в четверг.





Он также, пишет interfax.by призвал министров изучить возможность сокращения автопарка.









8 мая премьер-министром Армении был избран лидер протестного движения Никол Пашинян.



