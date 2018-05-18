Судя по всему, в экономической сфере смотреть в стране больше нечего.





Рассказ начали с автократии Лукашенко, диктатуры и противной погоды, но потом магическая аура Беларуси начала действовать. Короче, они привыкли и им даже стало нравиться (только не погода). Dev.by опубликовал полный перевод статьи, мы приведем самые интересные выдержки.





Про стимуляцию частников





Беларусь — это автократия. Александр Лукашенко — действующий и бессменный президент страны. Он принимает все решения и не терпит политической оппозиции. Но несмотря на это, он начал активно стимулировать частный сектор экономики — без удушающего контроля.





Про ПВТ и декреты





Лукашенко также содействует развитию предпринимательства. В 2005 году он сформировал особую экономическую зону под названием Парк высоких технологий. На сегодняшний день около 200 компаний-резидентов, 80 процентов из которых составляют ИТ-концерны, приносят стране 1,06 миллиардов долларов. Эти компании освобождены от уплаты налога на прибыль и НДС, 32,5 тысячи их сотрудников в среднем зарабатывают 1.623 евро в месяц (в пять раз больше стандартной зарплаты в стране), подоходный налог для них снижен на 30 процентов, а налог на прибыль по дивидендам составляет пять процентов. Основная часть производимого здесь ПО идет на экспорт в Европу и США. Беларусь — вполне ориентированная на внешние рынки страна.





Недавно Лукашенко подписал ещё один декрет, который легализует смарт-контракты, криптовалюты и ICO. В ПВТ ожидают массовую подачу новых заявок и возможный рост количества резидентов к концу года до 300. А благодаря ICO у компаний появится новый источник финансирования.





Про «Великий камень»





Действительно выдающимся примером предпринимательства стал Индустриальный парк «Великий камень». Мало кто из белорусов — и иностранцев, тем более — слышал об этом гиганте, многомиллиардном совместном проекте Беларуси и Китая, который владеет его 68 процентами. На площади в 91,5 квадратных километра создана крупнейшая свободная экономическая зона страны; её резиденты — компании в области электроники, химии, биомедицины, новых материалов и машиностроения — освобождены от налогов на прибыль и недвижимость, земельного налога, а также таможенных пошлин на ввозимое для проектов оборудование.





В ходе первого этапа проложены автомобильные и железные дороги, созданы электростанции; повсюду видны строительные краны и новые здания. К 2020 году в Парк придут сто крупных компаний из Китая, Беларуси, Германии, России, Австралии, США и других стран, ко ые будут производить товары и услуги на миллиарды долларов. Возможный резидент — изготовитель волоконных лазеров и усилителей IPG Photonics со штаб-квартирой в Оксфорде, штат Массачусетс. Цель Парка — не просто продолжить пояс Шёлкового пути Китая до Германии, но и трансформировать промышленное производство с помощью новейших технологий.





Сумеет ли Беларусь стать процветающей предпринимательской экосистемой? Кое-что для этого у неё есть: прочная система образования, мощная информационно технологическая основа и отчаянные энтузиасты, которые не боятся поставить на карту всё и проиграть.



