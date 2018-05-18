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США: Россия хочет поставить на дне Балтийского моря «прослушку»

По словам американцев, устройства для прослушивания могут быть установлены на трубопроводе «Северный поток-2».

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». В Вашингтоне утверждают, что проект усилит зависимость Европы от России и создаст проблемы безопасности. В частности, по мнению американцев, Россия может разместить по маршруту трубопровода акустические устройства для наблюдения (undersea surveillance equipment). Эти системы могут, например, использоваться для обнаружения подводных лодок.

Агентство Bloomberg сообщает, что санкции могут быть применены в рамках закона «О противодействии противникам Америки», который приняли в прошлом году в августе.

«Северный поток-2» – трубопровод, по которому российский газ будет поступать в Западную Европу не через Беларусь и Украину, а по дну Балтийского моря. Единственный акционер проекта – российская государственная корпорация «Газпром». Стоимость строения газопровода составляет $ 9,5 млрд.
Белсат
08:48 18/05/2018






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