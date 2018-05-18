Странам Западных Балкан подтвердили перспективы вступления в ЕС

По его словам, совместное развитие транспортной, энергетической и коммуникационной систем, о котором стороны договорились в столице Болгарии, служит не "заменой вступления в ЕС, а промежуточным решением".





"Я не вижу иной судьбы для Западных Балкан, кроме вступления в Евросоюз. Никакой альтернативы, никакого "плана Б", − заявил Туск.





Отметим, к Западным Балканам относятся еще не вступившие в ЕС республики бывшей Югославии, а также Албания.





Другие лидеры стран Евросоюза о вступлении балканских стран в ЕС высказались сдержаннее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась назвать 2025 год временем присоединения одной либо нескольких стран к Евросоюзу.





"Я не поддерживаю эту дату, поскольку речь идет о процессе, в основе которого должен лежать достигнутый прогресс", − заявила Меркель. Согласен с ней и президент Франции Эмманюэль Макрон, заметивший, что до вступления западнобалканских стран Евросоюзу следует пройти процесс реформирования.





В феврале Еврокомиссия заявила, что собирается ускорить переговорный процесс с Сербией и Черногорией об их вступлении в Евросоюз к 2025 году.









Босния и Герцеговина, Македония, Албания и Косово тоже в перспективе могут вступить в ЕС.





"Вхождение в Евросоюз государств Западных Балкан отвечает его политическим и экономическим интересам, а также способствует его безопасности", − говорится в стратегии Еврокомиссии.





Ранее сообщалось, что Европейский Союз прилагает дипломатические усилия по ускорению присоединения шести стран западных Балкан к ЕС.



