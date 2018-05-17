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Реконструкция исторического зала заседаний может затянуться до Нового года

Из-за временного переезда в другой зал депутатам пришлось голосовать за законопроекты белыми бумажками.

Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ
Белорусский парламент традиционно заседает в Овальном зале, который находится в правом крыле Дома правительства. Место историческое: фрески 30-х годов прошлого века на потолке в фойе, барельефы над входом и на стенах, пятитонная люстра в форме звезды в зале…


Но последнее заседание, которое прошло 17 мая, перенесли в зал в другом крыле, которое принадлежит Совету министров. Из-за этого депутатам вместо привычного электронного голосования пришлось… голосовать поднятыми вверх бумажками! А подсчетом занималась счетная комиссия. В этом же зале пройдет и совместное заседание парламента и Совмина (оно назначено на 31 мая).

Почему парламентарии переехали?

- В Овальном зале сейчас проходит реконструкция. Она продлится до октября, а может, и до Нового года, - рассказали нам в пресс-службе Палаты представителей.

Как выяснила "Комсомолка", исторические элементы трогать не будут. Заменят мебель, коммуникации, техническое оснащение, а также проведут косметический ремонт. А мы предлагаем посмотреть, как до начала реконструкции выглядело место, где обсуждают и принимают наши законы.



23:00 17/05/2018






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