Премьер-министр Беларуси: в стране взят курс на цифровизацию

– Отношения со столь уважаемой компанией, как Microsoft, для нас очень важны. Мы рассчитываем, что они позволят нам приобрести дополнительный опыт. У нас очень большие возможности для сотрудничества, готовы выслушать ваши предложения и обменяться мнениями, наметить возможные направления взаимодействия, - сказал Кобяков.





По словам премьер-министра, есть множество элементов сотрудничества, в том числе нормативного характера, реализация которых позволила бы поднять взаимоотношения на более высокий уровень, пишет belta.by.





Евангелос Крисафидис отметил важность для корпорации иметь возможность обсудить перспективы развития сотрудничества с Беларусью.



